Ballon d’Or 2025: Alles wat je moet weten over de genomineerden, de prijzen en de stemming

Maandagavond staat de voetbalwereld stil voor de 69e uitreiking van de Ballon d’Or. In het prestigieuze Théâtre du Châtelet in Parijs wordt vanaf 21:00 uur onthuld wie Rodri opvolgt als winnaar van de meest felbegeerde individuele prijs in het voetbal. De ceremonie, georganiseerd door het tijdschrift France Football in samenwerking met de UEFA, omvat echter veel meer dan alleen de hoofdprijs. Dit is een overzicht van alles wat u moet weten.

Een Avond Vol Prijzen

Hoewel de aandacht vooral uitgaat naar de Ballon d’Or voor mannen en vrouwen, worden er in totaal maar liefst dertien prijzen uitgereikt. Naast de twee hoofdprijzen worden ook de beste jonge talenten, keepers, topscorers, en coaches in het zonnetje gezet. De volledige lijst van onderscheidingen voor 2025 is als volgt:

Ballon d’Or (mannen)

Ballon d’Or (vrouwen)

Kopa Trofee (beste jonge speler)

Kopa Trofee (beste jonge speelster)

Yashin Trofee (beste doelman)

Yashin Trofee (beste doelvrouw)

Gerd Müller Trofee (topscorer voor club en land, mannen)

Gerd Müller Trofee (topscorer voor club en land, vrouwen)

Johan Cruyff Trofee (beste coach, mannen)

Johan Cruyff Trofee (beste coach, vrouwen)

Ploeg van het Jaar (mannen)

Ploeg van het Jaar (vrouwen)

Sócrates Prijs (voor maatschappelijke betrokkenheid van een voetballer/voetbalster)

De Genomineerden: Wie Maakt Kans?

De shortlist van dertig spelers voor de Ballon d’Or voor mannen is divers, met een sterke vertegenwoordiging van Champions League-winnaar Paris Saint-Germain, dat acht spelers levert. Ook de Bundesliga is vertegenwoordigd met Harry Kane en Michael Olise van Bayern München, en Serhou Guirassy van Borussia Dortmund. De Duitse international Florian Wirtz, die voor een recordbedrag van Bayer Leverkusen naar Liverpool verhuisde, is eveneens genomineerd. Als favorieten worden onder meer Lamine Yamal van FC Barcelona en Ousmane Dembélé van PSG genoemd.

De volledige lijst van genomineerden:

Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembelé (Paris Saint-Germain), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Denzel Dumfries (Inter Milaan), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon/Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Harry Kane (FC Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli/Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), Lautaro Martinez (Inter Milaan), Kylian Mbappé (Real Madrid), Scott McTominay (SSC Napoli), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (FC Bayern), Cole Palmer (FC Chelsea), Pedri (FC Barcelona), Raphinha (FC Barcelona), Declan Rice (FC Arsenal), Fabian (Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (FC Liverpool), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid), Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/FC Liverpool), Lamine Yamal (FC Barcelona).

Hoe Werkt de Verkiezing?

De weg naar de trofee is zorgvuldig uitgestippeld. Eerst stelt een panel van journalisten van France Football de shortlist van dertig genomineerden samen. Vervolgens wordt er gestemd door een internationale jury, bestaande uit 100 journalisten uit de top 100 landen van de FIFA-wereldranglijst (voor de mannen) en 50 journalisten uit de top 50 landen (voor de vrouwen). Elk jurylid stelt een top tien samen, waarbij punten worden toegekend van 15 voor de eerste plaats tot 1 voor de tiende plaats. De speler met de meeste punten wint.

De juryleden beoordelen de spelers op basis van drie hoofdcriteria:

Individuele prestaties en een beslissend en indrukwekkend karakter gedurende het afgelopen seizoen. Collectieve prestaties en de gewonnen prijzen met club en nationaal elftal. Klasse en fair play van de speler, zowel op als buiten het veld.

Historie en Context van de Prestigieuze Prijs

De Ballon d’Or werd in 1956 in het leven geroepen door France Football. Oorspronkelijk was de prijs alleen voor Europese spelers, maar vanaf 1995 kwamen alle spelers in Europese competities in aanmerking. Sinds 2007 zijn er geen geografische beperkingen meer. Na een samenwerking met de FIFA tussen 2010 en 2015, is sinds 2024 de UEFA als partner betrokken.

De afgelopen jaren werd de prijs gedomineerd door spelers van Real Madrid en FC Barcelona. Recente winnaars als Lionel Messi (2023, spelend voor Inter Miami) en Rodri (2024, Manchester City) waren daarin uitzonderingen. Het belang van het fair play-criterium werd vorig jaar onderstreept; er wordt aangenomen dat de prijs mede daarom naar Rodri ging en niet naar Vinicius Junior, wiens gedrag soms ter discussie stond.