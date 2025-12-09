Carlsen onderuit tegen Erigaisi tijdens opening Freestyle Chess Finals in Kaapstad

Het was een moeizame start voor Magnus Carlsen in het Zuid-Afrikaanse Grootbos Private Nature Reserve. Tijdens de openingsdag van de Freestyle Chess Grand Slam Finals moest de kersverse 35-jarige Noor zijn meerdere erkennen in de Indiase grootmeester Arjun Erigaisi. Terwijl Carlsen zichtbaar worstelde met zijn vorm, eiste Javokhir Sindarov de hoofdrol op door de groepsfase winnend af te sluiten. Dit toernooi, het vijfde en laatste evenement van de jaarlijkse tour, zal bepalen wie zich de Freestyle Chess Champion van 2025 mag noemen.

Zware dag voor de nummer één

Voor Carlsen, die tevens mede-eigenaar is van het toernooi, verliep de maandag ronduit rampzalig. In het snelle 10+5 rapid-format incasseerde hij twee nederlagen: één tegen India’s nummer één, Erigaisi, en een verliespartij tegen de Oezbeekse grootmeester Sindarov. Hoewel hij wel wist te winnen van Hans Niemann, eindigde hij slechts als vierde in de poule. In een openhartig interview met de organisatie gaf de vijfvoudig wereldkampioen toe dat zijn spel van bedenkelijk niveau was. “Het was bij vlagen gênant,” aldus een kritische Carlsen. Hij gaf aan dat hij niet de helderheid van geest had die nodig is op dit niveau en sprak zelfs van een klein wonder dat hij nog zo ver was gekomen. Zijn focus ligt nu volledig op herstel voor de komende dagen, want er staat nog veel op het spel.

Indiase en Oezbeekse dominantie

Aan de andere kant van het bord was de stemming aanzienlijk beter. Erigaisi, afkomstig uit Warangal, toonde zich tevreden over zijn derde plek met een score van 4,5 punt uit zeven rondes. “Ik had een wankele start, maar na de eerste overwinning kwam ik in een goed ritme en heb ik het sterk afgemaakt,” vertelde hij. Nog indrukwekkender was het optreden van Javokhir Sindarov. De winnaar van de World Cup 2025 domineerde de groepsfase en eindigde bovenaan met 5,5 punt. Levon Aronian volgde op de voet met 5 punten, waarmee hij de tweede plek veiligstelde.

Tactische keuzes voor de kwartfinales

Een uniek element van dit toernooi is dat de top drie van de groepsfase het privilege heeft om hun tegenstander voor de knock-outfase zelf te kiezen. Sindarov mocht als groepswinnaar het bal openen en koos voor een duel met Parham Maghsoodloo. Aronian besloot het op te nemen tegen Hans Niemann. Hierdoor bleven er voor Erigaisi nog twee opties over, waarbij de keuze uiteindelijk viel op Vincent Keymer. Dit heeft tot gevolg dat Magnus Carlsen in de kwartfinale direct tegenover de sterke Fabiano Caruana komt te staan.

Het toernooi in Kaapstad vormt het sluitstuk van een internationale reeks evenementen die eerder plaatsvonden in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ondanks zijn slechte start staat Carlsen er in het algemeen klassement nog steeds goed voor. Hij leidt de tourstand en heeft aan een vierde plek in de eindrangschikking van deze finale genoeg om de totale tourwinst — en de bijbehorende bonus van 100.000 dollar — veilig te stellen.