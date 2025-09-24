Eén Wedstrijd, Twee Verhalen: De Wederopstanding van een Strikeout-Machine en de Belofte van een Rookie

Een duel van contrasten op het honkbalveld: de sensationele wederopstanding van de ene werper en de veelbelovende glimp van de toekomst van de ander. Terwijl de SSG Landers een overtuigende overwinning boekten op de KIA Tigers, waren het de prestaties van de startende werpers die de ware verhalen van de wedstrijd vertelden.

Kim Geon-woo: Van Eersterondekeus tot Strikeout-Machine

Na vijf jaar geduld heeft SSG Landers-werper Kim Geon-woo (23) zijn belofte als eersterondekeus eindelijk ingelost met de beste prestatie uit zijn carrière. In de wedstrijd tegen de KIA Tigers op 23 september in het SSG Landers Field in Incheon, domineerde hij vanaf de heuvel en leidde zijn team naar een klinkende 5-0 overwinning.

Kim was nagenoeg onbespeelbaar. Gedurende 5⅓ innings stond hij slechts één honkslag toe, gaf hij twee vrije lopen weg en gooide hij een indrukwekkende twaalf strikeouts, zonder een enkel punt tegen te krijgen. Deze prestatie leverde hem zijn vierde overwinning van het seizoen op. Zijn fastball bereikte een snelheid van 149 km/u en werd aangevuld met een mix van changeups, sliders en curveballs. Met zijn twaalf strikeouts evenaarde hij het seizoensrecord voor de meeste strikeouts in één wedstrijd door een Koreaanse werper, een record dat hij nu deelt met Park Se-woong van Lotte.

De dominantie van Kim was vanaf de eerste inning duidelijk, waarin hij de eerste drie slagmensen – Yoon Do-hyun, Park Chan-ho en Kim Sun-bin – met drie slag uitschakelde. Dit patroon zette zich voort gedurende de wedstrijd, met als hoogtepunt de vijfde inning waarin hij opnieuw drie opeenvolgende slagmensen met een strikeout terug naar de dug-out stuurde. Pas in de zesde inning, bij een 2-0 voorsprong, moest hij zijn eerste honkslag toestaan, een tweehonkslag van Park Min, waarmee zijn no-hitter verviel. Direct daarna werd hij onder luid applaus van het thuispubliek naar de kant gehaald door pitching coach Gyeong Heon-ho.

Na afloop poseerde een lachende Kim voor de camera’s met een ’12K’-gebaar. “Ik was niet bewust bezig met records, maar ik volgde de aanwijzingen van catcher Cho Hyung-woo en daardoor kwamen de goede resultaten vanzelf,” aldus de werper.

De Sleutel tot Succes: Een Aangepaste Werpbeweging

De opmerkelijke transformatie van Kim is te danken aan een recente aanpassing in zijn werpbeweging. Tijdens zijn recente periode in de Futures League (het tweede niveau) heeft hij een dubbele “kicking”-beweging aan zijn worp toegevoegd. Deze verandering zorgde voor betere resultaten: in drie wedstrijden behaalde hij één overwinning met een uitstekend ERA van 0.64.

“Ik merkte dat ik steeds in dezelfde fouten verviel,” legde Kim uit. “Tijdens de training in het B-team experimenteerde ik met de dubbele kick, en dat gaf me direct meer consistentie. Het hielp me om mijn acties minder gehaast uit te voeren en gaf me de kracht in mijn worpen terug die ik aan het begin van het seizoen had.”

Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe beweging hem effectiever heeft gemaakt tegen linkshandige slagmensen, een punt waar hij voorheen moeite mee had. “Ik maak me nu geen zorgen meer of de slagman links- of rechtshandig is. Ik focus me volledig op de catcher en mijn uitvoering, en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.”

Een Glimp van Hoop voor de Gevallen Kampioen

Aan de andere kant van het veld stond voor de KIA Tigers de 19-jarige rookie Kim Tae-hyeong op de heuvel. Hoewel zijn team een moeilijk seizoen doormaakt en de titelverdediging ver weg lijkt, bood zijn optreden een sprankje hoop voor de toekomst. De jonge werper, die als vijfde werd gekozen in de draft van 2025, liet zien waarom de club hem als een toekomstige startende werper ziet.

In wat zijn tweede start op het hoogste niveau was, gooide Kim Tae-hyeong vijf volledige innings, een persoonlijk record. Hij stond vier honkslagen toe (waaronder een homerun), gaf één vrije loop weg en incasseerde twee punten, terwijl hij twee strikeouts noteerde. Hoewel het niet genoeg was voor de overwinning, was zijn prestatie van ‘vijf innings, twee runs’ een solide en bemoedigend resultaat.

Manager Lee Beom-ho sprak na afloop zijn vertrouwen uit in de jonge werper. “De overgang van het middelbare school-honkbal naar de profs is zwaar. De continue druk en het gebrek aan rustperiodes kunnen hun tol eisen, wat we zagen aan zijn wisselvallige snelheid eerder in het seizoen,” aldus de coach. “Maar hij heeft hard gewerkt in de Futures League om zijn balans en zelfvertrouwen terug te vinden. Zijn fastball haalt nu weer constant 148-149 km/u en zijn overige worpen ontwikkelen zich goed. We zien in hem een uitstekende startende werper voor de toekomst.”