FC Groningen onderuit in oefenduel tegen SC Cambuur

FC Groningen heeft woensdagmiddag een besloten oefenwedstrijd tegen SC Cambuur met 3-1 verloren. De wedstrijd, die werd gespeeld op een doorweekte grasmat van sportpark Corpus den Hoorn, werd gekenmerkt door enkele discutabele beslissingen van de scheidsrechter.

Vroege achterstand na strafschop

Al in de derde minuut keek FC Groningen tegen een achterstand aan. Verdediger Thijmen Blokzijl beging een overtreding in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter zonder aarzeling de bal op de stip legde. Mark Diemers, die onlangs bij SC Cambuur aansloot, benutte de penalty en zette de bezoekers op voorsprong.

De Groningers reageerden sterk en kwamen na een kwartier spelen op gelijke hoogte. Finn Stam was alert bij een vrije trap en tikte de bal binnen, waarmee de stand op 1-1 kwam. Dit bleek tevens de ruststand.

Resink maakt zijn onofficiële debuut

Voor Stije Resink betekende deze wedstrijd zijn eerste optreden voor FC Groningen. De middenvelder, overgekomen van Almere City, startte in de basis en speelde een uur mee. Na afloop gaf hij aan zich welkom te voelen bij zijn nieuwe club. “Ik heb slechts één keer meegetraind, maar ben goed opgevangen en voel me al thuis. Hopelijk hoef ik niet lang te wennen,” aldus Resink. Momenteel is hij druk bezig met het inrichten van zijn nieuwe appartement in Groningen. “Ik ben ervan overtuigd dat het hier op het veld snel goed zal gaan.”

Ook trainer Dick Lukkien was positief over zijn nieuwe aanwinst. “Hij is comfortabel aan de bal en heeft het loopvermogen dat wij in ons spel zoeken.”

Blessure en omstreden beslissingen

Kort na rust moest invaller Marco Rente de wedstrijd verlaten met een hamstringblessure. De ernst van zijn kwetsuur is nog onbekend. Ondertussen liep SC Cambuur via doelpunten van Wybe Kooistra en Sturla Ottesen uit naar 1-3.

Groningen probeerde nog terug te komen in de wedstrijd, maar werd daarin gehinderd door enkele betwistbare beslissingen van de scheidsrechter. Kort na rust werd Romano Postema in het strafschopgebied gevloerd, maar de arbiter besloot voordeel te geven, terwijl de bal alsnog op de stip had moeten gaan. Later in de wedstrijd volgden nog meerdere momenten waarop FC Groningen aanspraak leek te maken op een strafschop, maar de scheidsrechter wuifde de protesten resoluut weg.

Trainer Lukkien kon zijn frustratie nauwelijks verbergen. “Scheids, dit wordt echt lachwekkend,” riep hij richting de arbiter. Ondanks het protest van de coach bleef een tweede penalty uit, waardoor de eindstand 1-3 in het voordeel van SC Cambuur bleef.

FC Groningen zal zich nu richten op de volgende oefenwedstrijd en hopen op een betere afloop, zowel qua resultaat als arbitrage.