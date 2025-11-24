Haperende droomstart: Mbappé zoekt naar vorm en goals bij Real Madrid

De overstap van Kylian Mbappé naar Real Madrid werd wereldwijd gezien als de voltooiing van een jarenlange transfersoap, maar de realiteit op het veld blijkt vooralsnog weerbarstiger dan het sprookje deed vermoeden. Ondanks zijn status als een van de meest dynamische spelers ter wereld en zijn reputatie als een van Frankrijks grootste exportproducten, vertaalt zijn explosiviteit zich de laatste tijd niet naar klinkende munt. De Franse superster, wiens snelheid en dribbels bij Paris Saint-Germain en de nationale ploeg garant stonden voor spektakel, kampt in Spanje met een zorgwekkende doelpuntendroogte.

Het einde van de transfersoap en torenhoge verwachtingen

De verwachtingen waren dan ook astronomisch toen Mbappé vorige maand, na jaren van speculatie en contractdisputen met PSG, eindelijk zijn krabbel zette onder een vijfjarig contract bij De Koninklijke. Het was een publiek geheim dat spelen voor Real Madrid een langgekoesterde wens was van de aanvaller. Na de officiële aankondiging sprak hij op X vol trots over het uitkomen van een kinderdroom en het mogen vertegenwoordigen van de club van zijn idolen Cristiano Ronaldo en Zinédine Zidane.

De financiële details van de deal onderstrepen zijn status: volgens Spaanse en Franse media strijkt hij jaarlijks tussen de 15 en 20 miljoen euro op, exclusief premies. Daarnaast ontving hij naar verluidt een duizelingwekkend tekengeld van 150 miljoen euro. Met deze transfer kwam er een definitief einde aan zijn periode in Parijs, waar hij uitgroeide tot wereldster en zes keer landskampioen werd, maar waar de zo gewenste Champions League-winst uitbleef.

Moeizame chemie en statistieken onder Xabi Alonso

Nu het stof van de presentatie is neergedaald, begint de sportieve realiteit te knellen. Er waren vooraf al geluiden dat zijn komst voor enige wrijving zou kunnen zorgen in de kleedkamer, waarbij getwijfeld werd of hij direct klaar zou zijn voor het specifieke spel in La Liga. Vooral de samenwerking met Vinícius Jr. leek tijd nodig te hebben. Hoewel trainingsbeelden suggereren dat de connectie tussen de twee groeit, vertelt het scorebord vooralsnog een ander verhaal.

Onder leiding van Xabi Alonso worstelt het team met het benutten van kansen. De statistieken van de laatste twee wedstrijden tonen een verontrustende trend: Mbappé speelde volledige wedstrijden uit zonder ook maar één schot op doel te lossen, een unicum sinds zijn debuut in Spanje. Ook Vinícius Jr. overlegt momenteel geen betere cijfers. De speelse energie die op trainingen zichtbaar is, moet door Alonso dringend worden omgezet in aanvallende slagkracht voordat de concurrentie, en met name Barcelona, uit het zicht verdwijnt.

Viral op training, onzichtbaar in de wedstrijd

Opmerkelijk is het contrast tussen de wedstrijdstatistieken en de beelden die viraal gaan op sociale media. Recent werd Mbappé gespot terwijl hij de Braziliaanse bewegingen van Vinícius Jr. nauwgezet bestudeerde en imiteerde. Hoewel Vini aanvankelijk geïrriteerd leek — wellicht omdat hij zijn eigen flair herkende — eindigde het tafereel lachend. Voor de fans is het leuk om te zien dat Mbappé Braziliaanse flair probeert toe te voegen aan zijn Franse techniek, maar de roep om deze synergie in wedstrijden te zien wordt luider.

De supporters willen dat hun sterren duo de chemie omzet in doelpunten, niet enkel in video’s voor het internet. Het gat tussen stijl en resultaat wordt pijnlijk duidelijk nu de aanvalsmachine van Real hapert.

De druk om te presteren

Voor Mbappé staat er veel op het spel. Hij komt van een achtergrond waarin hij beslissend was; in 2018 hielp hij ‘Les Bleus’ aan de wereldtitel en in de WK-finale van 2022 scoorde hij zelfs een hattrick, ondanks het verlies tegen het Argentinië van oud-ploeggenoot Lionel Messi. Ook op het aankomende EK in Duitsland zal hij weer de man zijn naar wie wordt gekeken.

Bij Real Madrid, dat recent ten koste van Borussia Dortmund voor de vijftiende keer de Champions League won, is de lat echter onverbiddelijk hoog. De club kan niet overleven op flitsende trucjes alleen. Het is nu aan Mbappé en Vinícius om te bewijzen dat hun onderlinge plezier op het trainingsveld kan leiden tot ‘matchday magic’ en doelpunten, voordat de eerste haarscheurtjes in het droomhuwelijk zichtbaar worden.