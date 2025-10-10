Kim Hye-seong bezorgt LA Dodgers met beslissende run plek in NLCS

De LA Dodgers hebben zich geplaatst voor de National League Championship Series (NLCS) na een zenuwslopende overwinning op de Philadelphia Phillies. De beslissende run in de elfde inning werd gescoord door de Zuid-Koreaan Kim Hye-seong, die als pinch-runner een cruciale rol speelde en de eindstand op 2-1 bracht.

De beslissing in een dramatische elfde inning

De wedstrijd, die plaatsvond in het Dodger Stadium in Los Angeles, bleef tot diep in de verlenging steken op een 1-1 gelijke stand. In de onderste helft van de elfde inning begon de ommekeer voor de Dodgers toen Tommy Edman met één uit een honkslag sloeg. Coach Dave Roberts nam een strategische beslissing en bracht de razendsnelle Kim Hye-seong in het veld als pinch-runner, een gok die perfect uitpakte.

Na een tweede uit wist Max Muncy met een honkslag Kim naar het derde honk te loodsen. Toen Kiké Hernández vervolgens vier wijd kreeg, stonden de honken vol. Met de winst binnen handbereik stapte Andy Pages naar de plaat. Hij sloeg een zwakke bal recht op de werper van de Phillies, Orion Kerkering. Onder druk van de sprintende Kim naar de thuisplaat, maakte Kerkering een kapitale fout. Zijn overhaaste worp naar huis was onzuiver, waardoor Kim gemakkelijk de winnende 2-1 kon scoren en de Dodgers de seriewinst bezorgde.

Een zwaarbevochten pitchersduel

De wedstrijd was vanaf het begin een toonbeeld van defensieve dominantie. Zowel Tyler Glasnow van de Dodgers als Cristopher Sánchez van de Phillies waren in topvorm, waardoor de slagmensen nauwelijks kansen kregen. Glasnow gooide zes innings zonder een run tegen te krijgen, terwijl Sánchez 6 1/3 inning op de heuvel stond en slechts één run toestond.

Het waren de Phillies die in de zevende inning als eerste de score openden. Een tweehonkslag van Nick Castellanos zorgde voor een 0-1 voorsprong. De Dodgers lieten zich echter niet van de wijs brengen en sloegen direct terug in de gelijkmakende slagbeurt. Met volle honken kreeg Mookie Betts vier wijd, waardoor de stand weer gelijkgetrokken werd naar 1-1. Deze score bleef op het bord staan tot de beslissende elfde inning.

Uitblinkers en de weg vooruit

Met deze overwinning winnen de Dodgers de best-of-five Division Series met 3-1 en stoten ze voor het tweede achtereenvolgende jaar door naar de NLCS. Voor Kim Hye-seong was het zijn post-seasondebuut, dat hij bekroonde met de belangrijkste run van de wedstrijd. Naast de uitmuntende start van Glasnow was er ook een glansrol voor de Japanse reliever Roki Sasaki, die drie innings lang geen enkele run tegen kreeg.

Aan slag was Max Muncy belangrijk met zijn cruciale honkslag in de elfde inning. Superster Shohei Ohtani kende daarentegen een mindere avond; hij wist voor de tweede wedstrijd op rij geen honkslag te produceren. Voor de Dodgers, die azen op een tweede opeenvolgende World Series-titel, wacht nu de strijd om het kampioenschap van de National League. In de andere Division Series hebben de Chicago Cubs zich na een 0-2 achterstand teruggeknokt tot 2-2 tegen de Milwaukee Brewers, waardoor een beslissende vijfde wedstrijd nodig is.