Klaassen keert terug bij Ajax, Berghuis blijft langer afwezig

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft dinsdag bevestigd dat Davy Klaassen opnieuw aansluit bij de selectie van de Amsterdamse club. De 31-jarige middenvelder is transfervrij en sluit woensdag direct aan bij het team voor de Eredivisie-wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zijn terugkeer komt op een cruciaal moment, nu Steven Berghuis langer uit de roulatie blijkt dan aanvankelijk gedacht.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel gaf Farioli aan dat de laatste details van de terugkeer van Klaassen nog afgerond moeten worden, maar dat dit slechts een kwestie van tijd is. “Hij zit morgen al bij de selectie. De puntjes moeten nog op de i, maar het gaat echt om een paar uur werk,” aldus de Italiaanse oefenmeester. Klaassen trainde de afgelopen periode al mee met de selectie om zijn fitheid op peil te houden.

De terugkeer van Klaassen kwam volgens Farioli tot stand nadat de speler zelf had gevraagd om mee te mogen trainen. “Het was eigenlijk een mooie samenloop van omstandigheden. Hij klopte enkele weken geleden aan met het verzoek om aan te sluiten bij de trainingen. Ik hoef hier zijn kwaliteiten niet uitgebreid te bespreken – zijn staat van dienst bij Ajax spreekt voor zich. Hij is een natuurlijke leider en heeft vaak met de aanvoerdersband gespeeld.”

De trainer noemt Klaassen een welkome aanvulling, mede doordat de ploeg kampt met meerdere blessures op het middenveld. Berghuis, van wie eerder werd gedacht dat hij vier weken uitgeschakeld zou zijn, zal volgens de meest recente inschatting van Farioli nog minstens vier weken niet inzetbaar zijn. Ook Sivert Mannsverk en Kristian Hlynsson kampen met fysieke klachten en zijn voorlopig niet beschikbaar.

Farioli lichtte toe dat Ajax daarom actief zocht naar een oplossing. “In overleg met Davy hebben we de mogelijkheid van een definitieve terugkeer besproken. Hij gaf aan zich weer echt thuis te voelen in Amsterdam. Tijdens de interlandperiode bouwde hij al een goede band op met de spelers die hier zijn gebleven. Ik ben ervan overtuigd dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan het team.”

De terugkeer van Klaassen is voor Ajax een combinatie van ervaring, leiderschap en timing. In een fase waarin blessures voor problemen zorgen, komt zijn komst als geroepen. De club hoopt dat zijn aanwezigheid stabiliteit brengt in de belangrijke weken die volgen.