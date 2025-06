Koopmeiners valt geblesseerd weg bij Oranje, Til keert terug in selectie

Teun Koopmeiners moet vanwege een blessure afzien van deelname aan de komende Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal. De middenvelder van Juventus raakte afgelopen zondag geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tegen Cagliari, die eindigde in een gelijkspel (1-1). Hoewel de 26-jarige speler zich maandagochtend meldde bij de KNVB Campus in Zeist, bleek al snel dat hij onvoldoende fit was om aan te sluiten bij de selectie.

Voor Koopmeiners betekent dit opnieuw een tegenvaller. Hij had gehoopt voor het eerst sinds maart weer minuten te maken bij Oranje, nadat hij eerder vlak voor het EK ook al uitviel met een blessure en later gepasseerd werd wegens onzekerheden rondom zijn transfer.

Bondscoach Ronald Koeman heeft PSV-middenvelder Guus Til aangewezen als vervanger. De oproep van Til betekent zijn terugkeer in de nationale ploeg onder Koeman. De laatste keer dat Til uitkwam voor het Nederlands elftal was in juni 2022 tijdens een wedstrijd tegen Wales, waarin Oranje met 2-1 won.

Ondanks het gemis van Koopmeiners heeft bondscoach Koeman nog voldoende alternatieven beschikbaar op het middenveld. Spelers als Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Quinten Timber en Mats Wieffer waren maandag allemaal aanwezig in Zeist en kunnen ingezet worden in de komende duels.

Voor Guus Til betekent deze oproep een nieuwe kans om zich te bewijzen bij Oranje. De 26-jarige middenvelder speelt momenteel een sterke rol bij koploper PSV. Zijn ploeggenoten Joey Veerman en Jerdy Schouten ontbreken in deze interlandperiode vanwege blessures.

Het Nederlands elftal speelt aanstaande vrijdag eerst een uitwedstrijd tegen Hongarije in Boedapest. Drie dagen later, op maandag 14 oktober, volgt een duel met Duitsland in München. In november zal Oranje de groepsfase van de Nations League afsluiten met de laatste wedstrijden.