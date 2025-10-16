Six Kings Slam in Saoedi-Arabië: Topspelers onder vuur door deelname aan lucratief toernooi

In de Saoedische hoofdstad Riyad is het tennisevenement ‘Six Kings Slam’ van start gegaan, een invitatietoernooi dat de tongen losmaakt vanwege de ongekende financiële beloningen. Terwijl de absolute wereldtop strijdt om een prijzenpot die zelfs Grand Slams overtreft, zwelt de kritiek aan over de motieven van de spelers en de integriteit van de sport.

Een ongekende geldprijs

Het door de Saoedische toerismeautoriteit georganiseerde evenement, dat drie dagen duurt, heeft zes van ’s werelds beste tennissers aangetrokken. Deelnemers zijn onder meer Carlos Alcaraz (wereldranglijst #1), Jannik Sinner (#2), Alexander Zverev (#3), Taylor Fritz (#4), Novak Djokovic (#5) en Stefanos Tsitsipas (#24). Alleen al voor hun deelname ontvangt iedere speler een startpremie van 1,5 miljoen dollar. Voor de winnaar ligt nog eens 4,5 miljoen dollar klaar, wat het totale prijzengeld voor de kampioen op een duizelingwekkende 6 miljoen dollar brengt (ongeveer 8,5 miljoen euro). Ter vergelijking: het prijzengeld voor de winnaar van de US Open dit jaar bedroeg 5 miljoen dollar.

De opzet van het toernooi is compact: Alcaraz en Djokovic, als hoogst geplaatste spelers, stromen direct in de halve finales in. De winnaars van de partijen tussen Fritz en Zverev, en Sinner en Tsitsipas, voegen zich bij hen. Met slechts twee of drie overwinningen kan een speler dus de historisch hoge hoofdprijs veiligstellen.

Kritiek na lusteloze wedstrijd

De controverse rondom het toernooi werd direct aangewakkerd na de eerste speeldag. Alexander Zverev verloor in de openingsronde met 0-2 (3-6, 4-6) van Taylor Fritz in een wedstrijd die slechts 59 minuten duurde. Ondanks zijn snelle uitschakeling verliet Zverev het toernooi met zijn startpremie van 1,5 miljoen dollar. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan het prijzengeld dat hij ontving voor het bereiken van de finale van de Australian Open in januari. Omgerekend verdiende de Duitser zo’n 25.424 dollar per minuut op de baan. De ogenschijnlijk ongeïnspireerde prestatie leidde tot een storm van kritiek van media, fans en collega-spelers, die stellen dat de deelnemers puur voor het geld aanwezig zijn.

Jannik Sinner was openhartig over zijn motivatie. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het enorme geldbedrag geen rol speelde bij mijn beslissing om hier te spelen,” aldus de Italiaan. Sinner versloeg Tsitsipas overtuigend met 2-0 (6-2, 6-3) en treft in de volgende ronde Novak Djokovic.

Alcaraz verdedigt deelname: “We worden verkeerd begrepen”

Wereldnummer één Carlos Alcaraz, die ondanks een recente enkelblessure deelneemt, voelde zich genoodzaakt te reageren op de kritiek. “Spelers worden verkeerd begrepen,” stelde de Spanjaard. Alcaraz meldde zich onlangs nog af voor het prestigieuze ATP Masters 1000-toernooi in Shanghai, met als reden de noodzaak voor “herstel en rust” na het winnen van het ATP 500-toernooi in Tokio, waar hij de blessure opliep.

“Veel spelers klagen over de overvolle ATP-kalender en de fysiek en mentaal zware toernooien die soms wel twee weken duren,” legde Alcaraz uit. “Maar een exhibitietoernooi zoals dit is een heel ander format. Het is niet te vergelijken met een officieel evenement waar je vijftien of zestien dagen op het hoogste niveau moet presteren. Hier willen we gewoon een of twee dagen genieten van tennis. Het is mentaal veel minder veeleisend. Ik begrijp de kritiek, maar soms begrijpen mensen ons en onze denkwijze niet.”

Over zijn enkelblessure zei hij: “Het is nog niet 100%, en ik voel nog wat twijfel als ik over de baan beweeg, maar het is aanzienlijk beter en ik wil hier graag de competitie aangaan.” In de halve finale, die live wordt uitgezonden door Netflix, neemt Alcaraz het op tegen Taylor Fritz, de man die hij in de finale van Tokio nog versloeg.