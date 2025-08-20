Strategische zet bij Alpine: Komst van McLaren-ingenieur moet Franco Colapinto naar de top helpen

Meestal, de Formule 1-teams bereiden zich voor op de hervatting van het seizoen, maar bij Alpine denken ze al verder. Het Franse team, dat momenteel op de laatste plaats staat in het constructeurskampioenschap, zet alles op alles voor 2026, met de ambitie om dan een leidende rol te spelen.

Strategische zet bij Alpine

Hoewel er geen wonderen worden verwacht in Enstone voor de laatste tien races van het seizoen, heeft Alpine een opmerkelijke wijziging doorgevoerd die de jonge coureur Franco Colapinto kan helpen zich meer thuis te voelen in de A525. Het team heeft Oliver Bray aangenomen, een ervaren mechanisch ontwerpingenieur die overkomt van McLaren. Bray, die acht jaar ervaring heeft bij het team dat momenteel de Formule 1 domineert, zal zijn expertise aanwenden om zowel Pierre Gasly als Colapinto te helpen een betere prestatie neer te zetten.

De komst van Bray is een belangrijke zet op de markt voor F1-ingenieurs. De specialist bracht acht jaar door bij het Britse team en consolideerde zijn reputatie als een referentie in de creatie van geavanceerde technische oplossingen en het aansturen van hoogpresterende teams. Bij McLaren was hij verantwoordelijk voor het coördineren van belangrijke projecten en het stimuleren van innovatie in de ontwikkeling van componenten voor de Woking-bolides. Zijn ervaring kan cruciaal zijn voor een team dat recent te kampen had met mechanische problemen, zoals de transmissiefouten die Colapinto troffen in Spanje en Groot-Brittannië, en de problemen met een van de wielmoersleutels bij de pitstops van de coureur in Hongarije.

Nieuwe uitdagingen en kansen

“Ik ben verheugd te kunnen meedelen dat ik een nieuwe functie begin als Lead Mechanical Design Engineer bij Alpine,” kondigde Bray aan op zijn LinkedIn-profiel. Sinds 1 augustus is hij in dienst bij het team. Op het professionele netwerkplatform schrijft hij dat hij “een leider en manager is met uitgebreide ervaring in ontwerptechniek, met twee decennia aan ervaring in de auto-industrie en de Formule 1. Ik word gedreven door het verkennen en ontwikkelen van technische oplossingen en werk op een holistische manier om toonaangevende producten te leveren. Ik word gemotiveerd door het trainen en koesteren van teamleden om hun volledige potentieel te ontwikkelen en hun bijdrage te maximaliseren.”

Hoewel de prioriteit van Alpine blijft liggen bij het seizoen 2026, wanneer ze overschakelen naar Mercedes-motoren, zou de komst van Bray met zijn externe visie en McLaren-ervaring het Franse team kunnen helpen hun problemen duidelijker te identificeren. De aanwerving van Bray past in een bredere strategie van vernieuwing en versterking bij Alpine, dat zich richt op professionals met bewezen ervaring bij topteams. Het team vertrouwt erop dat de visie en het leiderschap van Bray zullen bijdragen aan het verbeteren van de prestaties in de komende seizoenen.

Kalender van de volgende race

De volgende race voor Franco Colapinto en het Formule 1-circus is de Grand Prix van Nederland. Het evenement vindt plaats aan het einde van de maand, aangezien er dit weekend geen races op het programma staan. De actie begint op vrijdag 29 augustus met de eerste vrije trainingen. Zaterdag 30 augustus staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De Grand Prix van Nederland wordt verreden op zondag 31 augustus om 10:00 uur (lokale tijd Argentinië).

Bovendien zal vanaf de Grand Prix van Italië, van 5 tot 7 september op het Autodromo di Monza, de nieuwe teamdirecteur Steve Nielsen aanwezig zijn in de pitboxen. Hij vervangt Oliver Oakes en is een oude bekende van Flavio Briatore, de uitvoerend adviseur en sterke man van Alpine. Nielsen werkte al eerder voor dit team, toen het nog Renault F1 heette, in de gouden jaren waarin Fernando Alonso twee keer het rijderskampioenschap won en het team het constructeurskampioenschap.