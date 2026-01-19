Zuid-Korea op scherp voor halve finale tegen aartsrivaal Japan in Azië Cup O23

De Zuid-Koreaanse voetbalploeg onder 23 jaar staat aan de vooravond van een cruciale confrontatie. In de halve finale van de AFC Azië Cup wacht aartsrivaal Japan. Bondscoach Lee Min-sung, die door ziekte de laatste persconferentie miste, heeft zijn zinnen gezet op de finale, ondanks de sterke indruk die de Japanners tot nu toe hebben achtergelaten.

De beladen wedstrijd vindt plaats in het King Abdullah Sports City-stadion in Jeddah. Hoewel Japan voor dit toernooi koos voor een selectie van spelers onder de 21 jaar – met het oog op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles – waakt het Zuid-Koreaanse kamp voor onderschatting. “Japan mag dan aantreden met een U-21 team, het is een ploeg met veel ervaring op professioneel niveau”, liet bondscoach Lee Min-sung weten via de Koreaanse voetbalbond. Japan geldt als een van de favorieten voor de eindzege, met indrukwekkende statistieken: elf doelpunten voor en slechts één tegendoelpunt in het hele toernooi.

Tactisch plan zonder zieke bondscoach

De voorbereiding op de kraker verliep niet zonder hobbels. Bondscoach Lee kampte met verergerde griepverschijnselen en moest verstek laten gaan bij de officiële persconferentie voorafgaand aan de halve finale. Assistent-coach Lee Kyung-soo nam de honneurs waar en gaf inzicht in de tactische plannen om de Japanse defensie te ontregelen.

“Japan is een team dat weinig weggeeft en makkelijk scoort, met een sterke rotatie van verdediging naar aanval”, analyseerde de assistent-coach. Volgens hem ligt de sleutel tot succes in het benutten van de ruimtes achter de Japanse verdediging. “Als we op het middenveld druk kunnen zetten en snel de diepte zoeken in de rug van hun verdedigers, kunnen we hun zwakke plekken blootleggen en ombuigen in onze kracht.”

Groeien in het toernooi

De Zuid-Koreaanse ploeg heeft gedurende het toernooi een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Waar het spel in de groepsfase tegen Iran en Oezbekistan nog stroef verliep en kansen in de zestienmeter onbenut bleven, toonde het team tegen Libanon en in de kwartfinale tegen Australië beterschap. De kritiek op de aanvankelijk matige prestaties is verstomd na de 8-0 overwinning op Libanon en de solide prestatie tegen Australië.

De technische staf prees de mentale weerbaarheid en de tactische aanpassingen. “In de eerste wedstrijden ontbrak het ons aan scherpte in de counter, maar tegen Australië zagen we dat de focus op diepgang en afwerking zijn vruchten afwierp”, aldus de assistent-coach. De doorbraak van jonge talenten, zoals de in 2006 geboren Baek Ga-on en verdediger Shin Min-ha, heeft voor een frisse wind gezorgd binnen de selectie.

Mentale oorlogsvoering

Wedstrijden tussen Zuid-Korea en Japan zijn nooit zomaar duels; er staat nationale trots op het spel. Vice-aanvoerder Lee Hyun-yong (Suwon FC) verwoordde het sentiment binnen de spelersgroep treffend: “Er is een gezegde dat je tegen Japan zelfs niet mag verliezen met steen-papier-schaar. We moeten mentaal onverzettelijk zijn.” Hij erkende de individuele kwaliteiten van de Japanners, maar benadrukte dat collectieve strijdlust de doorslag zal geven. “Als we als één team opereren, ben ik ervan overtuigd dat we twee of drie keer kunnen scoren.”

Ook voor bondscoach Lee Min-sung heeft het duel een speciaal randje. Als speler was hij de held van de zogenoemde ‘Slag om Tokio’, en nu wil hij dat kunstje als trainer herhalen door Japan de weg naar de finale te versperren. De inzet is hoog: bij winst wacht in de finale mogelijk een ontmoeting met Vietnam, dat wordt geleid door de Zuid-Koreaanse trainer Kim Sang-sik. De verwachtingen zijn hooggespannen; Zuid-Korea wil niets liever dan de “eeuwige rivaal” uitschakelen en de trofee mee naar huis nemen.