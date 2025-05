Zware knieblessure treft Feyenoord-verdediger Hartman: mogelijk pas in 2025 terug

Quilindschy Hartman lijkt dit kalenderjaar niet meer in actie te komen voor Feyenoord. De linksback van de Rotterdamse club kampt met een ernstige knieblessure, waardoor hij niet alleen de rest van het seizoen en het EK in Duitsland moet missen, maar waarschijnlijk ook het gehele jaar 2024 aan zich voorbij moet laten gaan.

Feyenoord heeft tot nu toe weinig details vrijgegeven over de exacte aard van de blessure. Of er sprake is van schade aan de kruisband, wil de club niet bevestigen. “We communiceren dat het om een zware knieblessure gaat,” verklaarde trainer Arne Slot donderdag tegenover ESPN. “Het is mogelijk dat Quilindschy dit hele jaar niet meer op het veld staat.”

Hartman, pas 22 jaar oud, heeft eerder in zijn loopbaan al een kruisbandblessure opgelopen toen hij nog in de jeugd speelde. Afgelopen zondag sloeg het noodlot opnieuw toe in de wedstrijd tegen FC Utrecht. De verdediger moest het veld voortijdig verlaten, zichtbaar aangedaan. Donderdag keerde hij terug op de club en zag hij zijn ploeggenoten weer. Volgens Slot was hij opvallend opgewekt.

“Zo kennen we hem: altijd positief ingesteld. Maar het is logisch dat het ’s avonds thuis op de bank anders voelt. Een blessure van deze omvang heeft een grote impact, zeker als je jong bent en dit al eens hebt meegemaakt,” aldus de trainer.

De blessure is niet alleen een grote domper voor Feyenoord, maar ook voor het Nederlands elftal. Hartman, die drie interlands op zijn naam heeft staan, werd gezien als een serieuze kandidaat voor een basisplaats op het EK. Daarnaast maakt de blessure ook een mogelijke zomerse transfer onmogelijk. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog door tot halverwege 2026.

“Quilindschy had een uitstekend seizoen,” zei Slot. “Hij maakte zijn debuut voor Oranje en scoorde meteen. Iedereen was lovend over hem. Er was zeker een kans dat hij deze zomer zou vertrekken naar een grotere club. Maar ja, dat ligt nu allemaal anders.”

Zonder Hartman stond Feyenoord donderdagavond tegenover FC Volendam. In die uitwedstrijd wist de ploeg van Slot niet te scoren tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. De wedstrijd eindigde in een teleurstellende 0-0.