All England Open: Treesa en Gayatri tonen mentale kracht en bereiken kwartfinale

In een intense wedstrijd van 87 minuten versloegen Treesa Jolly en Gayatri Gopichand het Koreaanse duo Kim Hye Jeong en Kong Hee Yong met 15-21, 21-18, 21-18. Het Indiase koppel blonk uit in tactisch spel, waarbij Gayatri aan het net opereerde met een mix van finesse en agressie, terwijl Treesa haar kenmerkende kracht en steeds completer wordende spel tentoonstelde.

De druk om op het prestigieuze podium van de All England Open te presteren is enorm. Gayatri, dochter van coach Pullela Gopichand, is zich daar maar al te bewust van. Op een cruciaal moment in de beslissende set, bij een stand van 17-18, voelden Treesa en Gayatri de spanning toenemen. Treesa had net een krachtige smash geslagen, zich losmakend uit het slopende verdedigende werk. Maar in dit stadium kan de wedstrijd nog alle kanten op gaan.

Precies op dat moment toonde Gayatri haar mentale weerbaarheid en precisie. Met een subtiele dribbel aan het net, zo verfijnd dat zelfs de Indiase coaches Tan Kim Her en Sumeeth Reddy twijfelden waar de shuttle was geland, overrompelde ze de Koreaanse tegenstanders. De shuttle belandde in het net aan Koreaanse zijde, en daarmee was de weg naar de kwartfinale geopend. Een derde kwartfinaleplaats in Birmingham was een feit.

Voor coach Pullela Gopichand is de All England Open een toernooi waar geen ruimte is voor verslapping. De voorbereiding is bikkelhard, met elke ochtend een intense trainingssessie van dertig minuten voordat de klok negen uur slaat. De speelsters worden getraind om badminton tot in de kleinste details te beheersen en het strategisch te benaderen als een schaakspel. Ze leren niet alleen om fysiek te presteren, maar ook om mentaal bestand te zijn tegen de immense druk van het toernooi.

“Dit toernooi is enorm prestigieus,” zei Gayatri later tegen de Badminton World Federation (BWF). “Elke keer als we hier spelen, voelt het als 200 procent inzet. Ik hou ervan om hier te spelen.”

Met hun indrukwekkende overwinning laten Treesa en Gayatri opnieuw zien dat ze niet alleen fysiek, maar ook mentaal klaar zijn om zich te meten met de wereldtop.