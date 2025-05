China maakt selectie van 27 spelers bekend voor duel met Indonesië: Drie genaturaliseerde spelers erbij

De Chinese voetbalbond (CFA) heeft donderdag 22 mei officieel de namen vrijgegeven van 27 spelers die zijn opgeroepen voor de interlands tegen Indonesië en Bahrein in het kader van de kwalificatie voor het WK 2026. Bondscoach Branko Ivankovic stelt een sterke selectie samen om het maximale uit de komende wedstrijden te halen.

Opvallend is dat drie genaturaliseerde spelers deel uitmaken van het team: Jiang Guangtai, Yang Mingyang en Serginho.

Jiang Guangtai is de Chinese naam van Tyias Browning, geboren in Liverpool, Engeland. De centrale verdediger heeft in het verleden gespeeld voor de Engelse jeugdteams van Onder 17 tot en met Onder 20. Inmiddels komt hij uit voor het nationale elftal van China.

Yang Mingyang heeft Chinese ouders, maar werd geboren in het Zwitserse Basel. Net als Jiang vertegenwoordigde hij eerder een ander land: hij kwam uit voor de Zwitserse jeugdteams van Onder 15 tot en met Onder 20, voordat hij zich aansloot bij China.

Serginho, voluit geboren als Sergio Antônio, is afkomstig uit Monte Aprazível in Brazilië. Hoewel hij geen Chinese roots heeft, is hij inmiddels vijf jaar actief in het Chinese profvoetbal en heeft hij een Chinees paspoort verkregen, waardoor hij speelgerechtigd is voor het nationale elftal.

De selectie bevat daarnaast enkele vertrouwde namen. Zhang Yuning, die eerder scoorde tegen Indonesië, is opnieuw van de partij. Ook Wu Lei, de doelgerichte spits van het Chinese team, is opgenomen in de selectie.

Verder maakt jong talent Wang Yudong deel uit van de groep. Opvallend is wel dat Behram Abduweili, die in oktober het openingsdoelpunt tegen Indonesië maakte, niet is meegenomen naar Jakarta.

Met deze mix van ervaring, jong talent en nieuwe krachten uit het buitenland, hoopt Ivankovic zijn team optimaal voor te bereiden op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden.