Danilo terug naar Nederland NEC huurt Rangers spits met optie tot koop

NEC heeft op 3 februari 2026 de komst van Danilo Pereira da Silva afgerond. De 26-jarige Braziliaanse spits komt per direct op huurbasis over van Rangers FC tot het einde van het seizoen, waarbij NEC een optie tot koop in de overeenkomst heeft bedongen. Rangers bevestigde dezelfde dag dat Danilo is vertrokken voor een tijdelijke overstap naar Nijmegen met een koopoptie. Daarmee keert Danilo terug in de Eredivisie, waar hij eerder speelde voor FC Twente, Feyenoord en Ajax.

De deal kwam tot stand in de slotfase van de Nederlandse winterwindow en kende een aanloop die in de dagen ervoor steeds concreter werd. In Nederlandse media werd al eerder gemeld dat NEC na het vertrek van Kento Shiogai (die in deze transferperiode werd verkocht aan VfL Wolfsburg) op zoek was naar een nieuwe centrumspits en daarbij uitkwam bij Danilo. Dat die interesse al iets langer speelde, bleek ook uit het feit dat Danilo in het weekend voorafgaand aan de officiële bevestiging al in het stadion aanwezig was bij AZ tegen NEC, een signaal dat de gesprekken in een vergevorderd stadium waren.

Waarom NEC uitkwam bij Danilo

NEC had deze winter een duidelijke noodzaak om de aanvalslinie te versterken. Met het vertrek van Shiogai viel een belangrijk deel van de bezetting in de spits weg, terwijl de ploeg meedoet in de subtop en punten nodig heeft om aansluiting te houden bij de plekken die Europees voetbal opleveren. De keuze voor Danilo past in dat profiel. Hij is bekend met de Eredivisie, heeft aantoonbare productie in Nederland gehad en komt in Nijmegen in een omgeving terecht waar hij snel inzetbaar moet zijn.

Danilo’s eerdere periode in Nederland maakt hem een relatief risicoloze ‘fit’ qua aanpassing. Bij FC Twente had hij in een huurperiode een hoog scoringsaantal, bij Feyenoord leverde hij als spits en als invaller een bijdrage in de aanval, en bij Ajax (en Jong Ajax) verzamelde hij bovendien ervaring in het systeemvoetbal dat in Nederland veel gevraagd wordt van aanvallers. Voor NEC is dat relevant, omdat de club in de opbouw en in de pressing vaak vraagt dat de spits niet alleen afmaker is, maar ook aanspeelpunt en eerste verdediger.

Wat er eerder speelde en hoe het contact op gang kwam

De eerste berichten over NEC en Danilo verschenen al vóór Deadline Day in Nederlandse en Britse media. Daarin werd beschreven dat NEC hem zag als een concrete kandidaat om het gat in de voorhoede te vullen. Tegelijkertijd liepen er meerdere lijnen rond Danilo. Er werd gesproken over belangstelling van andere clubs en over de voorkeur van Rangers om bij een vertrek liever een directe verkoop te realiseren dan een verhuurconstructie. Juist daarom is de uiteindelijke uitkomst interessant, omdat de overeenkomst nu wél een huurdeal is, maar met een optie tot koop waarmee NEC bij prestaties en financiële haalbaarheid kan doorpakken.

Dat het contact tussen speler en club al bestond, werd tastbaar toen Danilo bij AZ tegen NEC op de tribune zat. In transferdynamiek is dat zelden toeval. Meestal betekent het dat een speler al een beeld wil vormen van de club, staf, sfeer en omgeving, óf dat er logistiek al een route is ingezet richting medische keuring en afronding. In de dagen daarna werd ook gemeld dat de afronding mede afhing van de timing aan Rangers-zijde, omdat de Schotse club in dezelfde fase bezig was met het aantrekken van aanvallende versterking als dekking voor de rest van het seizoen.

Rangers wilde eerst zekerheid over een vervanger

Bij Rangers speelde de uitgaande transfer van Danilo niet los van de rest van de window. In Schotse berichtgeving werd beschreven dat Rangers de deur op een kier hield, maar tegelijkertijd eerst een aanvaller wilde binnenhalen voordat Danilo definitief kon vertrekken. Dat verklaart de periode waarin de deal ‘in de wachtkamer’ leek te zitten. Uiteindelijk kwam er beweging toen Rangers in de laatste fase van de window zelf doorschakelde en een nieuwe spits aantrok. Kort daarna konden de formaliteiten rond Danilo worden afgerond.

Rangers bevestigde op 3 februari 2026 dat Danilo op huurbasis tot het einde van het seizoen naar NEC gaat en dat er een optie tot koop is opgenomen. Daarmee is de constructie voor Rangers verdedigbaar in sportieve zin, omdat de club met inkomende transfers de bezetting kan blijven managen, terwijl het ook een scenario openlaat waarin Danilo in de zomer definitief vertrekt als NEC de optie activeert.

De kern van de overeenkomst en wat nog niet bekend is

Wat vaststaat, is de looptijd tot het einde van het seizoen en het bestaan van een optie tot koop. Over de hoogte van die optie, eventuele prestatieclausules, salarisverdeling tijdens de huurperiode en aanvullende voorwaarden is door clubs geen bedrag of detail vrijgegeven. Dat is gebruikelijk, zeker bij een optieconstructie waarbij beide partijen ruimte willen houden om later te onderhandelen of om de exacte triggervoorwaarden niet publiek te maken.

Voor NEC is de optie tot koop strategisch belangrijk. Het geeft de club de mogelijkheid om een spits met bewezen Eredivisie-ervaring eerst in te passen, fit te krijgen en te beoordelen op output en wedstrijdbelasting. Als Danilo het verschil maakt, kan NEC de stap naar een permanente transfer zetten zonder opnieuw de markt op te hoeven. Als het tegenvalt door vorm, fitheid of tactische aansluiting, houdt NEC de flexibiliteit om in de zomer door te selecteren.

Sportief profiel wat NEC kan verwachten

Danilo is geen klassieke targetman die alleen op de zestien wacht. In zijn Nederlandse jaren liet hij zien dat hij in de diepte kan lopen, in de halfspaces kan opduiken en in de combinatie kan meedoen. Dat past bij Eredivisie-voetbal, waar spitsen vaak worden gevraagd om mee te kaatsen en ruimtes te openen voor lopende middenvelders en buitenspelers. Voor NEC kan dat betekenen dat het aanvalsspel minder voorspelbaar wordt, zeker als Danilo fit genoeg is om veel herhaalacties te maken en de pressing aan te jagen.

Een aandachtspunt is wel zijn recente periode in Schotland, die werd gekenmerkt door wisselende beschikbaarheid en concurrentie. In de officiële communicatie van Rangers werd genoemd dat Danilo dit seizoen regelmatig in actie kwam en meerdere keren scoorde. Tegelijkertijd geldt dat een huurovereenkomst vaak ook wordt gebruikt om een speler ritme te laten opdoen dat hij door blessures, wisselvallige basisplaatsen of concurrentie niet structureel heeft kunnen opbouwen.

Waarom Danilo zelf terug wil naar de Eredivisie

Voor Danilo is een terugkeer naar Nederland logisch om meerdere redenen. Hij kent de competitie en de cultuur, spreekt de taal van het voetbal hier en heeft eerder laten zien dat hij in de Eredivisie tot rendement kan komen. Bovendien is de rol bij NEC waarschijnlijk duidelijker dan bij Rangers, waar hij in een bredere selectie zat en waarin de club in een window ook nadrukkelijk zocht naar aanvallende versterking. Een periode met vaste minuten kan cruciaal zijn voor een aanvaller die leeft van timing, vertrouwen en herhaling.

Ook op carrièreplanning is het een herkenbare route. Als Danilo zich in een half seizoen in de Eredivisie laat zien, stijgt zijn marktwaarde en neemt het aantal opties in de zomer toe. De optie tot koop geeft NEC daarbij het eerste ‘recht’ om door te pakken, maar het feit dat het een optie is en geen verplichting, houdt de situatie voor de speler in zekere zin open.

Wat er verder speelde in de deadlineweek bij NEC

De komst van Danilo stond niet op zichzelf. NEC zat in een fase waarin meerdere dossiers tegelijk liepen. De club moest de verkoop van Shiogai sportief opvangen, de bezetting in de voorhoede opnieuw inrichten en tegelijk scherp blijven op de balans in de selectie. In Nederlandse liveblogs rond Deadline Day kwam Danilo naar voren als een van de meest in het oog springende Eredivisie-deals van die dag, juist omdat het om een bekende naam gaat met een recent verleden bij topclubs in Nederland en een contract bij een grote club in Schotland.

In diezelfde berichtgeving werd ook duidelijk dat NEC al langer naar een oplossing zocht. De formulering dat zijn naam “al langer rondzong” in Nijmegen werd herhaald in meerdere updates, wat past bij het beeld dat NEC niet pas op de laatste dag begon, maar dat de timing vooral werd bepaald door de onderhandelingsruimte met Rangers en de vraag of Rangers eerst een aanvaller wilde binnenhalen.

Wat er verder speelde bij Rangers rond Danilo

Voor Rangers was de deadlineweek druk, met meerdere inkomende versterkingen en gesprekken over uitgaande transfers. Schotse media en internationale voetbalplatforms meldden dat Rangers in de laatste fase van de window een nieuwe spits vastlegde, wat de druk op de doorlooptijd van de Danilo-deal verklaart. In dat soort situaties is het gebruikelijk dat een club een uitgaande transfer pas volledig vrijgeeft als er zekerheid is over de bezetting, zeker wanneer het seizoen in een beslissende fase zit en de club nog in competitieverband strijdt om prijzen en posities.

De keuze om Danilo niet direct te verkopen maar te verhuren met optie kan ook financieel worden gelezen. Bij een verhuur blijft een deel van de waarde ‘in leven’ omdat de speler zich kan laten zien, terwijl een optiebedrag in de zomer alsnog een vertrek mogelijk maakt. Voor Rangers is het ook een manier om de salarissituatie en de selectiebreedte te managen zonder meteen een definitieve knoop door te hakken als de markt op dat moment niet het gewenste bedrag biedt.

Wat dit betekent voor de komende maanden

Voor NEC is de eerste vraag hoe snel Danilo wedstrijdfit is en hoe snel hij in het patroon past. Een huurdeal in februari is vaak direct gericht op impact in de laatste maanden van het seizoen. Als Danilo snel minuten maakt en doelpunten levert, kan NEC de ambitie in de subtop kracht bijzetten. Als het opstarten langer duurt, zal de club moeten schuiven met alternatieven in de voorhoede en kan de optie tot koop een later gesprek worden.

Voor Rangers is het effect tweeledig. Sportief levert het ruimte op in de aanvalslinie, maar het vraagt ook dat de nieuw aangetrokken spelers direct presteren om het vertrek op te vangen. Tegelijkertijd blijft er een scenario open waarin Danilo in de zomer terugkeert als NEC de optie niet activeert, al zal dat in de praktijk vooral afhangen van zijn prestaties in Nijmegen, zijn fitheid en de plannen van Rangers voor de nieuwe jaargang.

De komende weken zullen vooral draaien om drie meetpunten. Speelt Danilo direct als basisspeler of begint hij als invaller. Hoe snel komt hij tot doelpogingen en goals. En of NEC in de slotfase van het seizoen al het gevoel krijgt dat de koopoptie niet alleen een theoretische clausule is, maar een reële vervolgstap. In dat opzicht is deze transfer niet alleen een deadline-deal, maar ook een dossier dat in de zomer nog een duidelijke staart kan krijgen.