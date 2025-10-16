Duitsland toont twee gezichten: Doelpuntenfestijn tegen Oranje en cruciale zege in Belfast

Het Duitse nationale elftal heeft een week met twee totaal verschillende wedstrijden achter de rug. Tegen aartsrivaal Nederland werd een vermakelijk 2-2 gelijkspel behaald, terwijl in de cruciale uitwedstrijd tegen Noord-Ierland een zwaarbevochten 1-0 overwinning werd veiliggesteld. Deze resultaten schetsen een beeld van een ploeg die zowel kan swingen als vechten voor de punten.

Spectaculaire wedstrijd tegen Nederland eindigt onbeslist

De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland ontbrandde al in de tweede minuut. Tijjani Reijnders, diep gestuurd door Ryan Gravenberch, faalde niet oog in oog met doelman Ter Stegen en zette Oranje op een vroege 1-0 voorsprong. De Duitsers lieten zich echter niet van de wijs brengen. Na een fout van Matthijs de Ligt in de 38e minuut, profiteerde Deniz Undav en bracht de stand gelijk. Vlak voor rust nam Duitsland zelfs de leiding toen aanvoerder Joshua Kimmich van dichtbij de 1-2 binnentikte, wat een flinke domper was voor het thuisland. In de tweede helft toonde Oranje veerkracht. In de 51e minuut was het Denzel Dumfries die de eindstand op 2-2 bepaalde. De goal was echter grotendeels te danken aan het sterke voorbereidende werk van Brian Brobbey, die de bal uitstekend afschermde en een harde voorzet gaf.

Tevredenheid en vechtlust bij Oranje

Na afloop overheerste bij het Nederlands elftal een positief gevoel. “Als je met een achterstand de rust in gaat, moet je dingen beter doen. Dat hebben we gedaan,” aldreef bondscoach Ronald Koeman. Hij was met name te spreken over Brian Brobbey: “Hij deed wat van hem verwacht werd. Zowel hij als Zirkzee hebben bewezen dat ze een echte spits voor Oranje kunnen zijn.”

Ook de spits zelf was tevreden. “Het ging vandaag goed, met mij en met het team,” zei Brobbey. “De bondscoach zei dat ik geen druk moest voelen en mijn eigen ding moest doen. Ondanks dat ik niet heb gescoord, heb ik een mooie wedstrijd neergezet.” Aanvoerder Virgil van Dijk sloot zich daarbij aan: “De tweede helft was heel positief, met veel vechtlust. We hadden zelfs kunnen winnen. We weten wat er beter kan, maar we laten bij vlagen ook heel goed voetbal zien.”

Zwaarbevochten zege in een vijandig Belfast

In schril contrast met de open wedstrijd tegen Nederland, stond de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland. Vanaf de eerste minuut zette het thuisland, gesteund door een fanatiek publiek, Duitsland onder zware druk. De Duitsers hadden het moeilijk in de eerste twintig minuten en ontsnapten toen een Noord-Ierse treffer werd afgekeurd door de VAR wegens buitenspel. De wedstrijd was fysiek en intens, maar de Duitse defensie, die als eenheid opereerde, hield stand.

De beslissing viel uit een corner in de eerste helft. Nick Woltemade, die in de voorgaande wedstrijd tegen Luxemburg nog onzichtbaar was, scoorde het enige doelpunt. Het was geen mooie treffer – hij werkte de bal met de achterkant van zijn schouder in het doel – maar de goal was van onschatbare waarde. Keeper Baumann en verdediger Jonathan Tah speelden in de slotfase een heldenrol door met cruciale reddingen en blokkades de nul te behouden.

Cruciale punten voor groepsfase

Deze drie punten waren essentieel voor Duitsland in een zeer competitieve groep. Dankzij de overwinning komen de Duitsers, net als Slowakije, op negen punten. Hoewel een plek in de play-offs al verzekerd is, is het winnen van de groep het hoofddoel om zich direct te kwalificeren. De strijd om de groepswinst zal, mede door de eerdere nederlaag tegen Slowakije, pas op de laatste speeldag worden beslist.