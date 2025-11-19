Feyenoord boekt cruciale zege op FC Twente terwijl Real Madrid situatie Timber monitort

Voor Feyenoord is de afgelopen week uitgelopen op een onverwacht groot succes. Na de eerste Champions League-overwinning van het seizoen tegen Girona, wisten de Rotterdammers zondagmiddag in de eigen Kuip ook af te rekenen met FC Twente. De ploeg van trainer Brian Priske won het duel met 2-1, een uitslag die gezien de ranglijst van levensbelang was. Door de overwinning blijft het gat met de foutloze koploper PSV beperkt, al bedraagt de achterstand nog altijd acht punten. Puntenverlies was, met het oog op de titelstrijd, waarschijnlijk fataal geweest.

Aziatische doelpuntenproductie

De Rotterdamse doelpunten waren zondag volledig van Aziatische makelij. Feyenoord ging rusten met een comfortabele 2-0 voorsprong dankzij treffers van Ayase Ueda en Hwang In-beom. Vooral voor Ueda was zijn rake kopbal een flinke opsteker. De Japanner, die de geblesseerde Santiago Giménez moet doen vergeten, had tot dusver moeite om zijn stempel te drukken en miste midweeks tegen Girona nog een strafschop. Hwang maakte vlak voor rust zijn eerste doelpunt in Rotterdamse dienst door de bal vanaf twintig meter hard binnen te schieten, nadat hij opvallend veel vrijheid kreeg van de Twentse defensie.

Twente verzuimt te profiteren

Toch zag het er in de openingsfase allerminst naar uit dat Feyenoord een makkelijke middag zou beleven. De bezoekers uit Enschede, die een dag minder rust hadden na hun Europa League-duel met Fenerbahçe, begonnen scherp en zetten Feyenoord vroeg onder druk. De schlemiel aan Twentse zijde werd Daan Rots. De vervanger van de afwezige Ricky van Wolfswinkel kreeg een enorme kans toen hij na een steekpass van Sam Lammers oog in oog kwam te staan met doelman Timon Wellenreuther. Rots schoot echter knullig naast, een misser die zijn ploeg duur kwam te staan. Kort daarna viel de openingstreffer aan de andere kant. Hoewel Sem Steijn in de tweede helft met een prachtige volley nog wel de 2-1 maakte – zijn zevende van het seizoen – kwam de zege van Feyenoord niet meer serieus in gevaar.

Spaanse interesse voor aanvoerder

Terwijl de selectie van Priske op het veld de weg omhoog lijkt te hebben gevonden, wordt er achter de schermen alweer gekeken naar de toekomst van de bepalende spelers. Vanuit Spanje klinken serieuze geluiden dat Real Madrid verregaande interesse toont in Quinten Timber. Volgens het medium Fichajes staat de 24-jarige middenvelder er goed op bij de ‘Koninklijke’. De scoutingsafdeling van de Spaanse grootmacht is gecharmeerd van Timber vanwege zijn specifieke profiel: een sterke fysieke aanwezigheid gecombineerd met verfijnde technische kwaliteiten en creativiteit.

Strategisch transferbeleid

De interesse van Real Madrid komt niet uit de lucht vallen en past naadloos in de recente transferstrategie van de club. De Madrilenen zijn de laatste jaren zeer alert op topspelers van wie het contract bijna afloopt. Timber ligt bij Feyenoord nog vast tot de zomer van 2026. Mocht hij niet verlengen, dan wordt hij een zeer interessante optie voor een transfervrije overstap in de toekomst. Real Madrid paste deze strategie eerder al succesvol toe bij grote namen als David Alaba, Antonio Rüdiger en Kylian Mbappé. Hoewel er nog geen definitieve knopen zijn doorgehakt, zal de sportieve leiding in Madrid de verrichtingen van de Feyenoord-middenvelder gedurende de rest van het seizoen nauwlettend blijven volgen.