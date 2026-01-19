Feyenoord legt Hadj-Moussa vast temidden van chaos en openlijke ruzie in De Kuip

Terwijl de donkere wolken zich boven Rotterdam-Zuid samenpakken door tegenvallende resultaten en interne conflicten, heeft de clubleiding toch een succesje weten te boeken met het oog op de toekomst. Feyenoord heeft zich verzekerd van de diensten van Anis Hadj-Moussa. De 22-jarige rechtsbuiten, die dit seizoen als huurling bij Vitesse indruk maakt, heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot de zomer van 2029 aan de Rotterdammers bindt.

Eerste zomeraanwinst

Met de komst van Hadj-Moussa heeft Feyenoord de eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen. De Algerijnse aanvaller wordt momenteel door Vitesse gehuurd van het Belgische Patro Eisden, waar hij pas sinds 2023 onder contract stond. In Arnhem ontpopte hij zich als een van de weinige lichtpuntjes in een moeizaam seizoen; in negen competitieduels was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Zijn sterke spel bleef niet onopgemerkt en leverde hem in maart zelfs zijn debuut op voor het Algerijnse nationale elftal, waar hij samenspeelt met toekomstig ploeggenoot Ramiz Zerrouki.

De carrière van de dribbelaar verloopt stormachtig. Na de jeugdopleiding van RC Lens en een periode bij Olympic Club Charleroi, kwam hij via Patro Eisden in de Eredivisie terecht. Hoewel Feyenoord geen officiële mededelingen doet over de transfersom, spreekt Patro Eisden van een “historisch moment”. De Belgische club ontvangt een recordbedrag voor de aanvaller, aanzienlijk meer dan de vorige recordtransfersom van 275.000 euro. Feyenoord troeft met deze deal naar verluidt concurrenten Ajax en PSV af, die eveneens gecharmeerd waren van de vleugelspits. Eerder werd Gijs Smal van FC Twente al gelinkt aan een overstap naar De Kuip, maar die transfer is vooralsnog niet officieel bevestigd.

Sportieve crisis en clash met Van Persie

Het nieuws over de aanwinst staat echter in schril contrast met de huidige sportieve malaise in De Kuip. De ploeg van trainer Robin van Persie leed afgelopen weekend een pijnlijke 4-3 nederlaag tegen Sparta Rotterdam, alweer de achtste verliespartij in twaalf duels. De positie van de trainer staat onder druk, maar de aandacht ging na afloop vooral uit naar een publiekelijke aanvaring tussen Van Persie en aanvoerder Quinten Timber.

Timber ontbrak in de basisopstelling, een keuze die Van Persie voorafgaand aan de wedstrijd bestempelde als “puur sportief”. De trainer uitte daarbij kritiek op de instelling van zijn aanvoerder. “Ik kijk naar hoe spelers presteren en wat hun intenties zijn,” verklaarde Van Persie. Hij trok daarbij de vergelijking met Hwang In-Beom, bij wie volgens de trainer niet alles lukt, maar de intentie om taken uit te voeren wel altijd aanwezig is. “Op basis daarvan kies ik nu voor anderen,” aldus de coach, die suggereerde dat Timber op trainingen en in wedstrijden te weinig laat zien.

“Er is een grens bereikt”

Die woorden schoten bij Timber in het verkeerde keelgat. Direct na het laatste fluitsignaal stapte de middenvelder, tweelingbroer van Arsenal-verdediger Jurrien Timber, op ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. af om zijn kant van het verhaal te doen. Timber sprak van een “poppenkast” en hekelde het feit dat hij voor de zoveelste keer publiekelijk werd afgevallen door zijn coach. “Het is jammer dat het zo moet. Het is nu al een paar keer gebeurd dat de trainer de speler niet beschermt. In dit geval was ik het weer. Er is een grens. Iedereen binnen de club weet dat ik altijd alles geef, zelfs als ik rechtsback moet staan,” foeterde de zichtbaar geëmotioneerde aanvoerder.

Volgens Timber wordt er een beeld geschetst dat niet klopt met de werkelijkheid. “Laten we niet doen alsof ik een jongen ben die niks uitvoert. Iedereen bij de club zal beamen dat ik hard werk en een goede jongen ben. Dat dit nu zo gezegd wordt, vind ik teleurstellend. Eén of twee keer laat ik het gaan, maar dit is de derde keer. Ik moet voor mezelf opkomen.”

Onhoudbare situatie

De breuk tussen speler en trainer lijkt compleet en een vertrek van Timber aanstaande zomer is onvermijdelijk. De sfeer rondom de middenvelder is grimmig geworden; tijdens de derby tegen Sparta ontrolden supporters zelfs een spandoek met de tekst ‘Timber Out’. “Er spelen veel emoties, ook bij de supporters,” erkende Timber. “Ik heb altijd gezegd dat ik het beste wil voor beide partijen en de club liever niet transfervrij verlaat. Dat maakt de kans dat ik nu vertrek groter.”

Timber sloot zijn relaas af met de suggestie dat dit wellicht zijn laatste wedstrijd in De Kuip was. Hij daagde zijn trainer indirect uit: “Als je denkt dat ik mijn best niet doe, zeg het dan in mijn gezicht.” Van Persie werd tijdens de persconferentie geconfronteerd met de felle reactie van zijn aanvoerder, maar week geen centimeter van zijn standpunt. Hij herhaalde zijn eerdere verklaring over de startopstelling, waarmee de kloof tussen de twee onoverbrugbaar lijkt geworden. Terwijl Feyenoord met Hadj-Moussa bouwt aan de toekomst, lijkt het huidige seizoen in mineur en chaos te eindigen.