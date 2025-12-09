Fonseca dwingt beslissende set af tegen Alcaraz in Miami na wisselvallige start nummer één

In het LoanDepot Park in Miami heeft de Braziliaan João Fonseca zich knap teruggevochten in zijn duel tegen de nummer één van de wereld, Carlos Alcaraz. Tijdens de Miami Invitational, een prestigieus exhibitietoernooi in de Verenigde Staten, trok de huidige nummer 24 van de ranking de stand gelijk door de tweede set met overtuigende cijfers, 6-2, naar zich toe te trekken. De stand is hierdoor 1-1 in sets, waardoor alles aankomt op het beslissende deel van deze eerste professionele ontmoeting tussen beide tennissers.

Dominantie na stroeve start

Hoewel de Spanjaard de openingsset nog nipt met 7-5 binnensleepte na een late break in de elfde game, kantelde het beeld volledig in het tweede bedrijf. De 19-jarige Fonseca brak direct de service van Alcaraz in de openingsgame en keek daarna niet meer om. Met gevarieerd spel, waarbij hij regelmatig het net opzocht en scherp plaatste, gunde hij zijn tegenstander slechts twee games en kwam hij op eigen service nauwelijks in de problemen. Alcaraz oogde bij vlagen slordig en produceerde op cruciale momenten onnodige fouten, waardoor hij geen grip kreeg op het agressieve spel van de jonge Braziliaan, die zelfs een ace sloeg die het net brak.

Tennis in een honkbalstadion

De setting van deze ontmoeting is opvallend. Het stadion van de Miami Marlins is voor de gelegenheid omgebouwd, waarbij de tennisbaan centraal op het honkbalveld ligt. De organisatie heeft ervoor gekozen de bovenste ringen te sluiten om het publiek dichter bij de baan te brengen, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance met zo’n 20.000 toeschouwers. Onder het gesloten dak en met een airconditioningsysteem dat de temperatuur constant rond de 24 graden houdt, wordt er gespeeld op een hardcourtbaan die het snelle spel van beide heren bevordert.

Wederom moeizaam optreden na rentree

Voor Alcaraz is dit optreden in Florida onderdeel van een drukke Amerikaanse tour die tot nu toe niet geheel vlekkeloos verloopt. Eerder deze week maakte hij in New Jersey zijn rentree na een blessure – een spiergerelateerd oedeem – die hem aan de kant hield tijdens de Davis Cup-finales. Daar moest hij lijdzaam toezien hoe zijn landgenoten, zonder hem, verloren van Italië.

Zijn terugkeer op de baan tijdens ‘A Racquet at The Rock’ in New Jersey liep uit op een teleurstelling. In die wedstrijd tegen Frances Tiafoe leek de Spanjaard aanvankelijk de controle te hebben, maar na een 2-1 voorsprong in games zakte hij weg. Tiafoe won de eerste set, en hoewel Alcaraz de tweede set nog eenvoudig won, ging hij in de beslissende supertiebreak (10-7) onderuit. Ondanks het verlies en het feit dat de wedstrijd vooral in een gemoedelijke sfeer werd gespeeld – inclusief spectaculaire ’tweeners’ van beide kanten – toonde het aan dat de nummer één van de wereld nog zoekende is naar zijn topvorm.

Discussie over overvolle kalender

De deelname van de Spaanse toptennisser aan deze commerciële evenementen roept links en rechts vragen op, zeker gezien zijn eerdere kritische uitlatingen over de overvolle en veeleisende ATP-kalender. Alcaraz pareerde deze kritiek onlangs in een interview met The Associated Press door te wijzen op het fundamentele verschil in belasting.

Volgens hem is de intensiteit van een exhibitiepotje niet te vergelijken met een regulier toernooi. “Bij een toernooi moet je anderhalve week fysiek en mentaal top zijn,” legde hij uit. “Hier is het focus voor één dag, opwarmen en spelen zonder al te veel training.” Na deze krachtmeting in Miami wacht hem eindelijk een welverdiende rustperiode, ter voorbereiding op de start van het seizoen 2026 en de Australian Open in januari.