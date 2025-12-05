Gündogan keert terug op het oude nest in jacht op koploper Arsenal

De geruchten hingen al even in de lucht, maar de kogel is nu definitief door de kerk: Ilkay Gündogan is weer speler van Manchester City. De Duitse middenvelder heeft zijn transfervrije overstap van FC Barcelona afgerond en keert zodoende na slechts één seizoen terug bij de Engelse regerend landskampioen. Voor manager Pep Guardiola is de hereniging met zijn voormalige aanvoerder een geschenk uit de hemel, zeker gezien de huidige stand op de ranglijst waar City in de achtervolging moet.

Contractdetails en vertrek uit Catalonië

De 33-jarige routinier heeft in het Etihad Stadium zijn handtekening gezet onder een contract voor één jaar, waarbij de club een optie heeft bedongen voor nog een extra seizoen. Het vertrek van Gündogan uit Barcelona komt niet geheel uit de lucht vallen. Hoewel de Duitser vorig jaar Camp Nou verkoos boven een verlenging bij City – destijds weigerde de Engelse directie hem een meerjarig contract aan te bieden – bleef het verwachte succes in Spanje uit. In 51 officiële duels wist hij met de Catalanen geen enkele prijs te pakken.

Daarnaast speelt de financiële huishouding van de Spaanse grootmacht een cruciale rol. Door Gündogan transfervrij te laten gaan, creëert Barcelona broodnodige ruimte in het salarishuis. Voor de speler zelf voelt de terugkeer als thuiskomen. Tussen 2016 en 2023 speelde hij al 304 wedstrijden voor The Citizens, waarin hij maar liefst veertien prijzen won, waaronder vijf landstitels en de Champions League in 2023. “Mijn vorige periode hier was exceptioneel,” laat een opgetogen Gündogan weten. “Het is geweldig dat ik de kans krijg om terug te keren. Ik kan niet wachten om weer met Guardiola te werken; hij is simpelweg de beste manager ter wereld.”

Huidige sportieve situatie en titelstrijd

De rentree van de spelmaker komt op een moment dat Manchester City alle hens aan dek nodig heeft. Hoewel het seizoen veelbelovend begon met een overtuigende 0-2 zege op Chelsea, schetst de huidige ranglijst na veertien speelrondes een uitdagend beeld. City bezet momenteel de tweede plaats met 28 punten, maar kijkt tegen een gat van vijf punten aan ten opzichte van koploper Arsenal, dat met 33 punten de Premier League aanvoert.

De concurrentie in de top is moordend. Aston Villa hijgt City in de nek met slechts één punt minder (27), terwijl ook Chelsea (24 punten) en Crystal Palace (23 punten) nog altijd in het spoor blijven. Voor Guardiola is de opdracht helder: met Gündogan als vertrouwde regisseur op het middenveld moet de jacht op Arsenal worden ingezet om de titelprolongatie veilig te stellen. Nu Gündogan recentelijk een punt heeft gezet achter zijn interlandcarrière bij Duitsland – na 82 interlands en een kwartfinale op het afgelopen EK – kan hij zijn volledige focus richten op deze inhaalrace in de Premier League.

Futuristische plannen voor het tenue

Terwijl de focus op het veld ligt bij de prestaties van dit seizoen, wordt achter de schermen al druk gewerkt aan de visuele identiteit van de club voor de langere termijn. Er zijn details naar buiten gekomen over het thuistenue voor het seizoen 2026/27, ontworpen door kledingsponsor Puma. Het merk lijkt opnieuw te kiezen voor een gedurfde benadering die breekt met de conventionele tradities.

Volgens ingewijden zal het shirt een ‘gelaagde look’ krijgen, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere tinten hemelsblauw. Dit moet zorgen voor een dimensionale en moderne uitstraling, een trend die Puma de laatste jaren vaker inzet om de identiteit van de club te vernieuwen. Waar recente seizoenen al experimenteerden met patronen en texturen, lijkt dit ontwerp nog een stap verder te gaan in de evolutie van het klassieke City-blauw. De verwachting is dat deze esthetiek ook zal worden doorgevoerd in de trainingskleding en lifestyle-collecties van de club. Hoewel de lancering pas gepland staat voor mei 2026, zorgt het nieuws nu al voor de nodige discussie onder supporters, die benieuwd zijn of deze moderne twist de historie van de club eer aandoet.