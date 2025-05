Ju Wenjun verovert vijfde wereldtitel schaken voor vrouwen

Grootmeester Ju Wenjun heeft de FIDE Wereldkampioenschap Schaken voor Vrouwen 2025 gewonnen met een overtuigende 6,5-2,5 zege op GM Tan Zhongyi. Met deze prestatie wordt ze pas de vierde vrouw in de geschiedenis die het wereldkampioenschap vijf keer op haar naam schrijft. Ju, die de titel sinds 2018 in handen heeft, stelde haar overwinning veilig met nog drie partijen te gaan, na een solide remise in partij negen. Ze ontvangt een prijzengeld van €300.000, terwijl Tan €200.000 mee naar huis neemt.

In tegenstelling tot haar vorige titelkampen, die telkens tot de laatste partij spannend bleven, maakte Ju ditmaal vroegtijdig het verschil. Ondanks een verlies in partij twee, zette ze een indrukwekkende reeks van vier overwinningen neer, waarmee ze haar tegenstandster volledig de baas was.

De 34-jarige Chinese grootmeester veroverde haar eerste wereldtitel in 2018, eveneens tegen Tan, en verdedigde hem datzelfde jaar succesvol in een knock-outtoernooi met 64 speelsters. Vervolgens volgden geslaagde titelverdedigingen in matches tegen Aleksandra Goryachkina (2020) en Lei Tingjie (2023). Haar heerschappij, die nu al zeven jaar duurt, zal minstens tot 2026-2027 voortduren, wanneer het volgende kampioenschap plaatsvindt.

Met haar vijfde titel treedt Ju toe tot een select gezelschap van schaaklegendes. Alleen Vera Menchik (8 titels), Nona Gaprindashvili (5), en Maia Chiburdanidze (5) gingen haar voor met minstens vijf wereldtitels.

Toplijst wereldkampioenes schaken (vrouwen)

Vera Menchik – 8 titels (1927-1944) Nona Gaprindashvili – 5 titels (1962, 1965, 1969, 1972, 1975) Maia Chiburdanidze – 5 titels (1978, 1981, 1984, 1986, 1988) Ju Wenjun – 5 titels (2018 (2 titels), 2020, 2023, 2025)

Andere kampioenes, zoals Hou Yifan (4 titels), Xie Jun (4), en Tan Zhongyi zelf (1 titel in 2017), maakten ook deel uit van de rijke geschiedenis van het vrouwenwereldkampioenschap.

In partij negen, die uiteindelijk beslissend bleek, koos Ju voor rust en controle. In tegenstelling tot haar eerdere spectaculaire partij op Titled Tuesday, minder dan 12 uur eerder, vermeed ze complicaties en koos ze met 17.Dc2 (in het originele commentaar: Qb3) voor een lijn waarin ze vrijwillig een pion opgaf in ruil voor een stelling die ze terecht als remise inschatte.

Tan Zhongyi stond voor een onmogelijke opgave: aanvallen zonder risico bestond niet, en nog een nederlaag – haar vijfde op rij – dreigde. Daarom speelde ze voorzichtig en accepteerde het logische eindresultaat. Ju kon haar vijfde wereldtitel vieren.

Voor schaakliefhebbers is er goed nieuws: beide speelsters zijn binnenkort weer in actie te zien. Tan neemt deel aan het prestigieuze TePe Sigeman-toernooi in Malmö, Zweden, dat op 20 mei van start gaat. Daar treft ze onder anderen GMs Vidit Gujrathi, Richard Rapport en Yagiz Kaan Erdogmus. Ju Wenjun zelf zal op 26 mei meespelen in Norway Chess, waar ze als vijfvoudig wereldkampioen tussen andere topgrootmeesters zal aantreden.