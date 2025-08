Keenan Allen keert terug naar de Chargers met nieuw contract van $8,52 miljoen

Comeback van een veteraan

De Los Angeles Chargers hebben wide receiver Keenan Allen opnieuw vastgelegd met een contract van $8,52 miljoen. De ervaren speler keert daarmee terug naar de club waar hij het grootste deel van zijn loopbaan heeft doorgebracht. Volgens general manager Joe Hortiz was het een unieke kans om iemand van Allen’s kaliber opnieuw binnen te halen. “We weten allemaal hoe goed hij is geweest in zijn carrière,” verklaarde Hortiz tegenover journalisten, aldus de Los Angeles Times. “Hij was nog beschikbaar op de markt, en dit was onze kans om iemand terug te halen waarvan we weten dat hij wedstrijden voor ons kan winnen.”

Nieuwe situatie in de aanvalslinie

De 33-jarige Allen keert terug naar een volledig vernieuwde receiversgroep bij de Chargers. Daarin bevindt zich onder anderen Ladd McConkey, die vorig seizoen meerdere rookie-records van Allen wist te breken. Beide spelers opereren voornamelijk vanuit de slotpositie, maar Hortiz maakt zich geen zorgen over eventuele overlap.

“Ik denk dat Keenan ons op meerdere posities kan helpen,” aldus Hortiz. “Dat is altijd zo geweest in zijn carrière en dat zal nu niet anders zijn. Iedereen weet hoe veelzijdig hij is ingezet bij eerdere teams, en dat zal hier opnieuw het geval zijn.”

Verrassend vertrek, onverwachte terugkeer

Na het onverwachte pensioen van Mike Williams vorige maand, kwamen de gesprekken tussen Allen en de Chargers op gang. Allen werkte afgelopen vrijdag nog een training af bij de club en werd uiteindelijk weer aan de selectie toegevoegd. Hij zal opnieuw gaan samenspelen met quarterback Justin Herbert, waarmee hij eerder al successen boekte.

Toch is de dynamiek binnen de aanval anders dan bij zijn vorige periode. Offensive coordinator Greg Roman staat nu voor de uitdaging om Allen en McConkey op een complementaire manier in te passen in de aanval. Volgens Hortiz is dat geen probleem: “Bij de Bears speelde DJ Moore vorig jaar veel vanuit de slotpositie, en hij en Allen stonden toen ook gewoon samen 80% van de tijd op het veld. Goede spelers zet je op het veld en dan laat je ze spelen.”

Veranderingen in de selectie

Met de komst van Allen besloot rookie quarterback DJ Uiagalelei zijn rugnummer te wijzigen van 13 naar 7 — het nummer dat Allen eerder droeg bij de Chargers. Het is een symbolische wissel die de terugkeer van de veteraan markeert.

Van franchise-icoon tot onverwachte ruil

Keenan Allen werd in 2013 als 76e gekozen in de NFL Draft door de Chargers en groeide uit tot een van de meest betrouwbare receivers van de afgelopen jaren. In 2023 brak hij nog het clubrecord voor meeste vangballen in één seizoen met 108 receptions, ondanks dat hij de laatste vier wedstrijden moest missen vanwege een hielblessure.

Desondanks kwamen Allen en de club in 2024 niet tot een akkoord over een contractverlenging, wat leidde tot een transfer naar de Chicago Bears in ruil voor een vierde ronde draft pick. Bronnen dichtbij Allen lieten destijds aan ESPN weten dat de ruil als een schok kwam.

Minder productief bij de Bears

In Chicago kon Allen zijn vorm van eerdere jaren niet vasthouden. Hij eindigde het seizoen met 70 vangballen voor 744 yards en zeven touchdowns. Na afloop van het seizoen koos hij ervoor om als vrije speler terug te keren naar de markt.