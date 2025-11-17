Messi bevestigt: Inter Miami wordt zijn laatste club; Barcelona overweegt naamswijziging Camp Nou

Lionel Messi heeft bevestigd dat zijn indrukwekkende carrière zal eindigen bij Inter Miami. De 36-jarige Argentijnse ster gaf in een interview met ESPN aan dat hij de Amerikaanse club als zijn definitieve eindstation ziet. Hoewel hij nog niet direct van plan is te stoppen, groeit bij hem het besef dat het einde nadert. Dit nieuws valt samen met hardnekkige berichten uit Spanje, waar zijn voormalige club FC Barcelona naar verluidt een monumentaal eerbetoon voorbereidt door het Camp Nou-stadion naar hem te vernoemen.

Het eindstation in Miami

“Ik denk dat dit mijn laatste club gaat zijn,” stelde Messi woensdag duidelijk tegen de Amerikaanse sportzender. Hij voegde daar echter direct aan toe: “Maar ik ben ook nog niet klaar om het voetbal te verlaten.” De aanvaller, die sinds de zomer van 2023 in de Verenigde Staten speelt na twee bewogen seizoenen bij Paris Saint-Germain, heeft in Miami nog een contract tot het einde van het seizoen 2025. De overstap vanuit Europa was destijds een ingrijpende beslissing. “Het was een moeilijke stap om Europa te verlaten,” gaf hij toe. “Het feit dat ik wereldkampioen was geworden, hielp wel om de dingen anders te bekijken.”

Barcelona plant ultiem eerbetoon

Terwijl Messi zijn laatste hoofdstukken in Amerika schrijft, werkt FC Barcelona aan het vereeuwigen van zijn nalatenschap. Volgens een rapport van de Spaanse krant MARCA overweegt de club serieus om het iconische stadion, dat momenteel grondig wordt verbouwd, permanent naar de Argentijn te vernoemen. Deze discussies zouden momentum hebben gekregen na een recent bezoek van Messi aan het bouwterrein, waar hij de voortgang van de werkzaamheden bekeek. Dit bezoek voedde opnieuw de speculaties over een passend afscheidsduel in de Blaugrana-kleuren.

‘Spotify Camp Nou Leo Messi’

Een van de concrete opties die volgens MARCA intern circuleert, is de naam ‘Spotify Camp Nou Leo Messi’. Dit zou een hybride oplossing zijn die zowel de huidige, lucratieve sponsorovereenkomst in ere houdt als de grootste speler uit de clubgeschiedenis immortaliseert. Er heerst binnen de club een sterk sentiment om Messi te eren nu hij nog actief is, niet pas decennia later. Clubfunctionarissen zien dit als een uitgelezen kans om de wonden van zijn pijnlijke en gedwongen vertrek in 2021 te helen, toen financiële chaos een tranend afscheid forceerde van de speler die hen vier Champions League-titels en een tijdperk van dominantie bezorgde.

De macht van de ‘socios’

Een dergelijke beslissing is echter niet zomaar genomen. Barcelona is een club die traditioneel eigendom is van haar leden, de socios. Een dergelijk ingrijpend voorstel moet aan hen ter stemming worden voorgelegd, aangezien zij het laatste woord hebben over grote structurele wijzigingen. De eerste signalen uit Catalaanse media wijzen er echter op dat een overweldigende steun waarschijnlijk is. Gezien Messi’s monumentale bijdrage lijkt het ondenkbaar dat de leden een dergelijk eerbetoon zouden blokkeren. Mocht het doorgaan, dan schaart Barcelona zich in een rij met andere clubs die hun legendes (zoals Pelé, Diego Maradona en Johan Cruijff) hebben geëerd met stadionnamen.

Genieten met angst voor het einde

Of het nu in Miami is of straks met zijn naam op de gevel in Barcelona, Messi zelf probeert vooral van het heden te genieten. Hij bereidt zich momenteel met Argentinië voor op de Copa América, waar de titelverdediger op 20 juni het toernooi opent tegen Canada. “Ik hou van voetballen. Ik geniet er zelfs steeds meer van,” reflecteerde hij. “Omdat ik me bewust ben van het feit dat het allemaal een keer minder gaat worden.” Die realisatie brengt een dubbel gevoel met zich mee: “Ik doe dit al mijn hele leven. Het is mijn passie. Ik geniet van de trainingen, de wedstrijden. En ergens voel ik ook de angst dat er een keer een einde aan komt.”