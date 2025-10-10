Messi Kondigt Einde Carrière aan bij Inter Miami

Lionel Messi heeft onthuld dat Inter Miami de laatste club zal zijn in zijn indrukwekkende carrière. De Argentijnse superster, die nog tot eind 2025 onder contract staat in de Verenigde Staten, benadrukte echter dat hij nog niet van plan is om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

“Ik denk dat dit mijn laatste club wordt,” verklaarde de 36-jarige Messi in een interview met de Amerikaanse sportzender ESPN. “Maar ik ben nog niet klaar om het voetbal te verlaten.” De aanvaller, die sinds de zomer van 2023 voor de Amerikaanse club speelt na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain, gaf toe dat de overstap vanuit Europa een grote stap was. “De wereldtitel met Argentinië heeft me geholpen om de dingen anders te bekijken,” aldus Messi.

Het Naderende Afscheid en Genieten van het Spel

De sterspeler is zich er terdege van bewust dat zijn tijd als profvoetballer eindig is. Dit besef zorgt ervoor dat hij intenser van de sport geniet. “Ik hou van voetballen en geniet er steeds meer van, juist omdat ik weet dat het allemaal een keer minder wordt,” vertelde hij. “Voetbal is mijn passie, mijn hele leven al. Ik geniet van de trainingen en de wedstrijden. Tegelijkertijd voel ik ergens de angst dat er een einde aan komt.” Messi bereidt zich momenteel met het Argentijnse elftal voor op de Copa América, waar de titelverdediger op 20 juni het toernooi opent tegen Canada.

Een Nieuw Tijdperk voor Inter Miami: Alba en Busquets Vertrekken

Terwijl Messi over zijn eigen toekomst nadenkt, staat zijn club Inter Miami aan de vooravond van een grote verandering. Twee van zijn voormalige Barcelona-teamgenoten en sleutelfiguren in het team, Jordi Alba en Sergio Busquets, hebben hun vertrek aangekondigd. Busquets’ pensioen was enigszins verwacht, gezien zijn leeftijd van 37 jaar. Het afscheid van Alba kwam daarentegen als een verrassing. De linksback, die dit seizoen uitblinkt met vijf doelpunten en veertien assists, had onlangs nog een nieuw contract getekend.

De Toekomst van ‘Messi’s Miami 2.0′

Met het vertrek van Busquets en Alba komt er een einde aan het zogenaamde ‘Messi’s Miami 1.0′. De club lijkt nu klaar om een nieuw, jonger team te bouwen rondom de Argentijnse vedette, die naar alle waarschijnlijkheid zal blijven. Hoewel het vertrek van de ervaren krachten een verlies aan chemie kan betekenen, biedt het ook de kans om de selectie te vernieuwen en een fundament te leggen voor de toekomst. De komende periode zal uitwijzen hoe Inter Miami deze overgangsfase vormgeeft en wie de nieuwe steunpilaren naast Lionel Messi zullen worden.