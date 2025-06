Real Madrid overtuigend langs Salzburg en door naar achtste finales WK voor clubs

Sterk optreden van Vinicius Jr. in Philadelphia

Real Madrid heeft zich met een overtuigende 3-0 overwinning op Red Bull Salzburg geplaatst voor de achtste finales van het nieuwe WK voor clubs van de FIFA. De wedstrijd werd gespeeld in het Lincoln Financial Field in Philadelphia, waar Vinicius Junior, Federico Valverde en Gonzalo Garcia de doelpunten maakten voor de Spaanse grootmacht.

Vinicius opende de score na een briljante pass van Jude Bellingham in de 40e minuut. In de blessuretijd van de eerste helft was de Braziliaan opnieuw beslissend: na een slordige pass van Salzburg onderschepte hij de bal, drong het strafschopgebied binnen en legde met een subtiele hakbal af op Valverde, die de 2-0 binnenschoot. In de slotfase zorgde Gonzalo Garcia met zijn tweede toernooigoal voor de 3-0 eindstand.

Real Madrid groepswinnaar, Salzburg uitgeschakeld

Met deze overwinning sluit Real de groepsfase ongeslagen af met zeven punten uit drie wedstrijden. Daarmee eindigen ze bovenaan in Groep H en treffen ze in de achtste finales Juventus, dat dinsdag in Miami de tegenstander is.

Salzburg eindigt als derde en is uitgeschakeld. De Oostenrijkers hadden nog een sprankje hoop, maar de 2-0 overwinning van Al Hilal op het al uitgeschakelde Pachuca betekende hun definitieve uitschakeling. De club uit Saudi-Arabië plaatst zich daarmee als nummer twee voor de knock-outfase en speelt tegen Manchester City.

Madrid zonder Mbappé, maar met veel flair

De ploeg van trainer Xabi Alonso moest het opnieuw stellen zonder topschutter Kylian Mbappé, die herstellende is van ziekte en nog geen minuten maakte op het toernooi. Toch kon het publiek genieten van veel sterren, met name Jude Bellingham, die luid werd toegejuicht door de 64.811 aanwezige fans in het nagenoeg uitverkochte stadion. De eerder drukkende hitte was verdwenen en maakte plaats voor frisse en natte omstandigheden.

Alonso kiest voor vertrouwde defensieve opstelling

Zoals eerder bij Bayer Leverkusen koos Alonso voor een defensie met drie centrale verdedigers: Aurelien Tchouameni fungeerde als spil tussen Antonio Rüdiger en Dean Huijsen. Aan de zijkanten opereerden Trent Alexander-Arnold en Fran Garcia als wingbacks.

Vinicius was opnieuw een plaag voor Salzburg. In de 20e minuut werd hij nog gestuit door doelman Christian Zawieschitzky, maar hij zou niet lang daarna toch scoren. Met zijn 22e doelpunt van het seizoen in alle competities gaf hij Real het gewenste zetje voor rust.

Salzburg strijdt, maar komt tekort

De Oostenrijkers probeerden nog iets terug te doen. Petar Ratkov kreeg een kans na balverlies van Arda Güler, maar wist het net niet te vinden. Madrid bleef echter de gevaarlijkste ploeg en sloeg in de tweede helft opnieuw toe via een snelle counter. In de 84e minuut zorgde Gonzalo Garcia voor het slotakkoord.