Recordaankoop Minteh en galavoorstelling Gomez: Brighton etaleert ambities

Brighton & Hove Albion heeft een indrukwekkende week achter de rug, waarin de ambities van de club zowel op de transfermarkt als op het veld duidelijk werden. De club uit de Premier League heeft niet alleen een recordbedrag neergeteld voor de van Newcastle United overgekomen Yankuba Minteh, voormalig smaakmaker van Feyenoord, maar boekte ook een klinkende 6-0 overwinning op Barnsley in de Carabao Cup, met een glansrol voor de Paraguayaanse middenvelder Diego Gomez.

Minteh wordt duurste aankoop ooit

Yankuba Minteh mag zich de duurste speler in de clubgeschiedenis van Brighton noemen. De negentienjarige aanvaller, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde, heeft een contract getekend tot medio 2029. Met de transfer is het vorige record van João Pedro, die vorig jaar voor 34 miljoen euro overkwam van Watford, verbroken.

Technisch directeur David Weir is verheugd met de komst van de Gambiaanse international. “Yankuba is een jong talent dat de aandacht van veel clubs heeft getrokken, dus we zijn zeer blij hem te mogen verwelkomen,” aldus Weir op de clubwebsite. “Hij is een opwindende aanvaller met een ongelooflijke snelheid. Afgelopen seizoen bij Feyenoord was zeer indrukwekkend, waar hij bovendien ervaring opdeed in zowel de Champions League als de Europa League.”

In dienst van Feyenoord was Minteh goed voor elf doelpunten en zes assists in 37 wedstrijden. Hij won met de Rotterdammers de KNVB-beker en eindigde als tweede in de Eredivisie. Bij Brighton wordt hij teamgenoot van de Nederlanders Bart Verbruggen, Kjell Scherpen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman.

Vierklapper van Gomez in klinkende bekerzege

Op het veld liet Brighton zien dat het ook op korte termijn succes nastreeft. In de derde ronde van de Carabao Cup werd Barnsley met een overtuigende 0-6 verslagen. De grote man van de avond was Diego Gomez, die maar liefst vier keer scoorde. De Paraguayaan, die in januari overkwam van Inter Miami, opende de score in de negende minuut met een strakke schuiver. Nog voor rust completeerde hij zijn hattrick met twee spectaculaire afstandsschoten: een zinderend schot in het dak van het doel in de 21e minuut en een daverende volley van zo’n 25 meter in de 33e minuut.

Na rust, waarin Brighton de wedstrijd volledig controleerde, maakte Gomez zijn vierde treffer na een slimme pass van Danny Welbeck. De ingevallen Harry Howell en Yasin Ayari bepaalden in de slotfase de eindstand op 0-6. Door de ruime zege bereikt Brighton voor de vijfde keer in zes seizoenen de achtste finales van het bekertoernooi.

Hürzeler vol lof over ‘ongelooflijke’ Gomez

Manager Fabian Hürzeler was na afloop vol lof over zijn viervoudige doelpuntenmaker. “We zijn ontzettend blij dat Diego vanavond in zo’n ongelooflijke vorm stak. Zijn fantastische goals hielpen ons om steeds beter in de wedstrijd te komen,” sprak de coach. Hij onthulde ook een opmerkelijk detail: “Gisteren op de training hadden we een afrondoefening waarbij hij een paar prachtige goals maakte. We maakten al de grap dat we dat nu voor elke wedstrijd met hem moeten doen.”

Hürzeler prees de inzet van zijn middenvelder. “We zijn heel blij voor hem. Hij werkt in elke trainingssessie keihard om beter te worden. We wisten al dat hij een ongelooflijk schot in de benen heeft, en vanavond heeft hij dat aan iedereen laten zien. Je voelt de passie die hij voor het spel heeft.”