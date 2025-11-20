Historische prijzenpot en ongekende concurrentie: Alles over de zinderende LPGA-seizoensfinale

De apotheose van het golfseizoen staat voor de deur in zuidwest-Florida. De CME Group Tour Championship belooft dit weekend niet alleen een sportief spektakel te worden, maar ook een financiële klapper van jewelste. Met een hoofdprijs van maar liefst 4 miljoen dollar – de grootste cheque in de geschiedenis van het vrouwengolf – staat de spanning er bij de Tiburon Golf Club goed op. Als er één woord is dat dit LPGA-seizoen echter typeert, dan is het wel ‘gelijkwaardigheid’.

De concurrentie was dit jaar moordend en onvoorspelbaar. Er zijn dit seizoen maar liefst 29 verschillende winnaars gekroond, een absoluut record. Slechts twee speelsters wisten zich aan deze grilligheid te onttrekken door meer dan eens te winnen: de nummer één van de wereld, Jeeno Thitikul, en de nummer drie, Miyu Yamashita. Thitikul schreef het Mizuho Americas Open en de Buick LPGA Shanghai op haar naam, terwijl Yamashita zegevierde tijdens het Women’s British Open en het Maybank Championship. De Amerikaanse golfsters wisten dit jaar slechts drie keer te winnen. De vraag die boven de banen hangt is dan ook: krijgen we dit weekend een dertigste unieke winnaar? Gezien het verloop van het seizoen zou dat niemand meer verbazen.

Alles-of-niets in Florida

Het format van deze week is simpel doch genadeloos. Het is een toernooi met een beperkt deelnemersveld, bestaande uit de top 60 van de puntenlijst. Zij spelen 72 holes op de Gold Course van de Tiburon Golf Club, een ontwerp van Greg Norman. De eerdere puntenstand doet er bij aanvang niet meer toe: wie dit toernooi wint, pakt de prijzenpot van 4 miljoen dollar (uit een totaal van 11 miljoen) en mag zich de kampioen noemen.

Het deelnemersveld is een verzameling van de absolute wereldtop, inclusief 28 van de 29 winnaars van dit seizoen. Dat betekent concreet dat er 32 speelsters in het veld zijn die dit seizoen nog niet hebben gewonnen en dus op jacht gaan naar die dertigste unieke titel.

Favoriet is zonder twijfel Jeeno Thitikul. De Thaise verdedigt niet alleen haar titel, maar verkeert ook in bloedvorm met twee overwinningen, vier tweede plaatsen en dertien top-10 noteringen dit jaar. Ze eindigde in haar laatste vijf toernooien telkens bij de beste tien. Thitikul oogt ontspannen en kijkt nu al uit naar de winterstop met haar familie, maar wil eerst nog één keer vlammen.

Korda op zoek naar verlossing

Voor Nelly Korda staat er wellicht nog meer op het spel dan alleen het geld. Ze dreigt de eerste speelster te worden sinds Tiger Woods in 2010 die het ene jaar zeven keer wint, om het jaar daarop volledig droog te staan. Vorig jaar domineerde Korda de sport, maar dit seizoen bleven de overwinningen uit, ondanks dat ze fit bleef.

“Het is zeker een interessant jaar geweest”, blikte Korda woensdag terug. “Er waren goede momenten, flitsen van genialiteit, maar ook momenten waarvan ik dacht: wat gebeurde daar nou? Dat is golf. Het is altijd lastig om een topjaar te evenaren, maar het baalt natuurlijk dat ik geen trofee omhoog heb mogen houden.”

Toch laten de statistieken zien dat haar spel niet ver weg is. Haar gemiddelde score is met 69,58 zelfs iets beter dan vorig jaar. “Soms hangt het af van één slag, een putt die net uit de hole draait”, analyseert ze nuchter. “Ik heb nog één week om het seizoen toch nog glans te geven.”

Ambitieuze toekomstplannen

Terwijl de speelsters zich voorbereiden op de finale, kijkt LPGA-commissaris Craig Kessler alvast verder vooruit. Woensdag presenteerde hij het schema voor 2026 en zijn visie om mee te liften op de wereldwijde populariteitsgroei van vrouwensport. Kessler, pas 120 dagen in dienst, introduceerde zijn ‘vliegwiel’-strategie.

De kalender voor 2026 telt 31 officiële toernooien met een recordprijzengeld van ruim 128,5 miljoen dollar. Veertien toernooien hebben hun prijzenpot verhoogd. Opvallend is de samenwerking met de door Saoedi-Arabië gefinancierde Ladies European Tour. De Aramco Series in Las Vegas vervangt de Match Play, waarbij het prijzengeld verdubbelt naar 4 miljoen dollar. Kessler sluit meer van dergelijke toernooien niet uit.

Een van Kesslers eerste wapenfeiten is een partnerschap met verzekeraar FM, wat moet leiden tot een enorme kwaliteitsslag in de televisie-uitzendingen. Voor het eerst zullen alle Noord-Amerikaanse toernooien live te zien zijn, met meer camera’s en geavanceerde shot-tracing technologie. “We concurreren in een aandachtseconomie”, stelde Kessler realistisch. “Niet alleen met andere sporten, maar met alles wat de aandacht van de fan kan opeisen. Als ik een investeerder was, zou ik nu instappen in de LPGA. We staan aan de vooravond van onze doorbraak.”

Kessler benadrukt echter dat de speelsters ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Hij spreekt over een ‘Venn-diagram’ waarbij prestaties, persoonlijkheid en verkoopbaarheid samenkomen. “Ik heb aan de speelsters gevraagd: wie doet er mee? Vrijwel elke hand ging omhoog. Nu is het aan ons om dat waar te maken.”

Prioriteiten stellen

Dat de focus bij de nieuwe generatie soms nog verfrissend anders ligt, bewijst Lottie Woad. De Engelse amateur won de Women’s Irish Open, werd prof en won vervolgens de Women’s Scottish Open. Nu, vier maanden later, staat ze in de top 10 van de wereld en maakt ze kans op 4 miljoen dollar.

Op de vraag welke auto ze van dat geld zou kopen, reageerde ze lachend: “Ik moet eerst mijn rijbewijs maar eens halen. Bovendien woon ik in een studentenstad, dus ik wil ook weer niet te veel opvallen.” Het tekent de onbevangenheid waarmee de nieuwe sterren het veld betreden in een seizoen waarin werkelijk alles mogelijk lijkt.