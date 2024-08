BMW Kampioenschap 2024: Een Uitgebreide Gids voor de Castle Pines Golf Club

Van 22 tot 25 augustus 2024 wordt het BMW Kampioenschap gehouden op de Castle Pines Golf Club, en de experts van de club zijn ervan overtuigd dat de baan klaar is om stand te houden tegen de beste golfers ter wereld.

Drew Parr, de hoofdprofessional van Castle Pines, nam vorige week The Denver Post mee door de baan. Hier is de insiderinformatie over waar je op moet letten bij elke hole, nu de top 50 spelers in de FedEx Cup-ranglijst naar Colorado afreizen voor een van de belangrijkste toernooien van de PGA Tour.

De rough zal over de hele baan ongeveer tien centimeter hoog zijn, en de droge, snelle greens — mits het een zonnig weekend wordt — zouden ervoor moeten zorgen dat spelers zoals Scottie Scheffler, Xander Schauffele en Rory McIlroy niet al te veel schade aanrichten. Parr voorspelt een winnende score in de buurt van 15- tot 18-onder par en zegt dat de baan voldoende uitdaging biedt, waardoor het moeilijk zal zijn voor golfers om vier dagen achter elkaar rondes in de lage 60 te spelen.

De baan zal worden ingesteld op een PGA Tour afstandsrecord van 8.130 yards, of ongeveer 600 yards langer dan de baan speelde tijdens de 21 jaar dat de club van 1986 tot 2006 The International organiseerde.

Wat maakt deze hole uniek: Prachtige uitzichten op de Front Range vanaf de tee, die voor het BMW Kampioenschap is verplaatst naar achteren. Golfers moeten oppassen voor vier bunkers rond de green — drie aan de zijkant van de green en één bij de nadering.

Hoe professionals de hole spelen: Dit is een driver-hole met een lichte dogleg naar links, en de green is toegankelijk in twee slagen via een krachtige slag vanaf de tee. “Vooral aan het begin zullen spelers waarschijnlijk van deze hole profiteren en in twee slagen voor de green gaan, tenzij ze in de rough terechtkomen,” zei Parr. “Als ze de green missen (bij de tweede slag), is het redelijk goed mogelijk om met een up-and-down een birdie te maken.”

Afstand: 440 yards

Par: 4 (10 handicap)

Wat maakt deze hole uniek: Een waste area aan de rechterkant van de green is vervangen door een vijver, en een greppel die over de fairway liep, is verwijderd. Een bunker beschermt ook de voorkant van de green. Het is geen lange par 4, maar de green is smal en lastig te lezen.

Hoe professionals de hole spelen: “Ik verwacht dat veel spelers een 3-wood of een 5-wood vanaf de tee zullen slaan, iets om een comfortabele afstand tot de green te bereiken,” zei Parr. “Ik denk niet dat veel spelers hier voor de driver gaan, vanwege de vijver die rechts ligt, en alles wat links gaat, is duidelijk zeer bestraffend omdat er O.B. aan de linkerkant is.”

Wat maakt deze hole uniek: Een gulch maakte vroeger van deze hole een gesplitste fairway, maar Castle Pines heeft het ontwerp grondig herzien en de linker fairwayoptie vervangen door een grote vijver die in een kleinere vijver stroomt. Dit heeft de foutmarge verkleind.

Hoe professionals de hole spelen: “Afhankelijk van de speler kan het een 3-wood of een 5-wood zijn om op de fairway te blijven,” zei Parr. “Er is water aan de linkerkant en er is ook een bunker aan de achterkant van de green, wat een behoorlijk uitdagende up-and-down is. Je moet hier de fairway vinden, en het is niet altijd makkelijk om de green te bereiken. Het vereist een behoorlijk nauwkeurige tweede slag.”