2024 MLB Draft: Top 7 Spelers nog Beschikbaar op Dag 2, inclusief een SEC Speedster met Kracht

De amateur-draft van Major League Baseball begon zondagavond. De Cleveland Guardians begonnen het driedaagse, 20-ronde evenement door Oregon State tweede honkman Travis Bazzana te selecteren met de eerste nummer 1 keuze in de geschiedenis van de franchise. (De Guardians hadden eerder vijf keer de tweede keuze in totaal, voor het laatst in 1992.)

In totaal maakten teams zondagavond 74 keuzes. Deze besloegen de eerste en tweede ronde, evenals verschillende compensatie- en aanvullende fasen.

Maar zoals eerder vermeld, eindigt de draft niet op zondagavond. Er zijn nog twee dagen te gaan voordat scoutingafdelingen in de hele competitie een diepe zucht van verlichting kunnen slaken en beginnen te werken aan het evenement van volgend jaar.

Met dat in gedachten, hier zijn 10 spelers om in de gaten te houden wanneer de MLB-draft om 14.00 uur ET op dinsdag wordt hervat. Waar van toepassing heb ik vermeld waar de speler gerangschikt staat op mijn top-50 lijst. (Opmerking: ik heb rechtshander William Schmidt niet opgenomen, die zondag aankondigde dat hij naar LSU zal gaan.)

Dakota Jordan, OF, Mississippi State (CBS Sports rang: nr. 28) Jordan heeft een uitstekende fysiek die zich manifesteert in bovengemiddelde kracht- en snelheidsmarkers. Helaas is het gebruik niet daar. Hij sloeg uit in 31% van zijn trips naar de plaat tijdens SEC-wedstrijden, en mijn onderzoek bracht slechts één andere speler aan het licht die zo vaak uitsloeg en een opmerkelijke MLB-carrière had – en dat was Edouard Julien, oorspronkelijk een 18e ronde keuze met iets meer dan een volledig seizoen aan plaatoptredens op zijn naam. Er is sterrenniveau als Jordans werkgever hem kan helpen zijn eigenschappen te maximaliseren. Het lijkt er echter op dat hij langer moet wachten dan ik had verwacht om zijn naam te horen.

Joey Oakie, RHP, Ankeny Centennial (IA) (nr. 42) Oakie stond gerangschikt achter verschillende iets interessantere voorbereidende armen. Dat was precies hoe ze ook zondagavond werden gekozen. Maak geen vergissing: deze Iowa-aanwinst heeft een kwalitatieve fastball-slider-combinatie die hij levert vanuit een vlakke releasepoint. Tenzij hij zichzelf uit de vergelijking heeft geprijsd, lijkt hij een kandidaat om vroeg op Dag 2 te gaan.

Dax Whitney, RHP, Blackfoot HS (ID) (nr. 45) Whitney is nog een intrigerende voorbereidende arm. Hij is een grote rechtshander die dit jaar verbeterde snelheid liet zien naast een goed afgeronde arsenaal. Whitney speelde niet tegen topcompetitie in Idaho, waardoor hij iets risicovoller is dan veel van zijn leeftijdsgenoten. Hij heeft een uitstekende verbintenis met Oregon State die hij zou kunnen honoreren als hij te ver valt.

Mike Sirota, OF, Northeastern (nr. 47) Sirota begon de lente met vergelijkingen met Chase DeLauter, de 16e keuze in de draft van 2022. Het was enigszins lui en logisch tegelijkertijd, aangezien beide kleine school-outfielders zijn met ongebruikelijke swings. Terwijl DeLauter een moeilijke start en een voortijdige seizoenbeëindigende blessure overwon om in het midden van de eerste ronde te landen, worstelde Sirota lang genoeg in het begin om naar de tweede dag te schuiven. Hij is een goede atleet die dit seizoen meer wandelingen dan strikeouts had. Hij had ook een goede vertoning in de Cape Cod League van afgelopen zomer, zij het in wat neerkwam op een week aan wedstrijden. Iemand zal de sprong wagen.

Drew Beam, RHP, Tennessee (nr. 49) Beam begon de lente net binnen mijn top 30 dankzij de contactbeheersingsvaardigheden die hem in staat stelden consistenter te zijn dan eerdere rotatiematen Chase Burns en Chase Dollander. Zijn prestaties namen echter een stap terug in 2024, en dat gaat gewoon niet leiden tot een hoge selectie wanneer het arsenaal van de werper vol is met 50- en 55-grade aanbiedingen. Beam zou nog steeds vrij vroeg op Dag 2 van het bord moeten komen.

Josh Hartle, LHP, Wake Forest Hartle begon de lente gerangschikt in mijn top 30, met zijn trackrecord en competitiviteit die goedmaakten voor een gewoon oké arsenaal. (Een ervaren scout noemde hem de universiteitspitcher die hij het liefst op de heuvel zou willen hebben in een must-win-wedstrijd.) Helaas had Hartle een ellendig seizoen voor een geladen Demon Deacons team. In 15 wedstrijden behaalde hij een 5.79 ERA en zagen al zijn per-negen rate-statistieken de verkeerde kant opgaan. Gezien het feit dat Hartle geen topmateriaal heeft, kun je begrijpen waarom teams hem lager op hun borden zouden kunnen hebben.