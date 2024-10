Brian Brobbey stoort zich niet aan Marco van Basten: ‘Hij heeft al vijftig keer hetzelfde over me gezegd’

Brian Brobbey (22) is na zijn indrukwekkende optreden tegen Duitsland terug bij het Nederlands elftal. Ondanks dat hij de afgelopen vier weken niet heeft gescoord voor Ajax, blijft hij een belangrijke speler in de selectie. In een uitgebreid interview met Ajax-volger Johan Inan spreekt de veelbesproken spits over zijn gemiste kansen, zijn bijzondere ervaring in de sauna met Virgil van Dijk en de aanhoudende kritiek van een van de grootste namen uit het Nederlandse voetbal: Marco van Basten.

“Van Basten vindt me vast een leuke jongen en een goede speler, anders zou hij niet zo vaak over me praten,” zegt Brobbey met een glimlach. Het is niet de eerste keer dat de legendarische spits zijn mening over Brobbey deelt. “Hij heeft zeker al vijftig keer hetzelfde over me gezegd, en dat is prima. Iedereen heeft recht op zijn mening.”

Een terugblik op gemiste kansen

De afgelopen weken waren niet makkelijk voor Brobbey. Terwijl Ajax worstelt met de vorm, heeft de spits zelf ook moeite gehad om zijn gebruikelijke niveau te halen. “Ik weet dat ik een paar kansen heb gemist,” geeft hij toe. “Maar dat hoort erbij. Als spits moet je leren omgaan met momenten van tegenslag. Het belangrijkste is dat ik blijf werken en mezelf blijf verbeteren.”

Hoewel de doelpunten voorlopig uitblijven, voelt Brobbey zich mentaal sterk. “Ik weet wat ik kan, en ik weet wat ik moet doen om terug te komen op het niveau dat van me wordt verwacht. Het komt allemaal wel goed, daar ben ik van overtuigd.”

Virgil van Dijk en de sauna

Naast de druk van het presteren op het veld, zijn er ook luchtige momenten buiten het voetbal die Brobbey helpen om zijn hoofd leeg te maken. Een van die momenten vond plaats in de sauna, samen met aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk. “Ja, we waren samen in de sauna. Het was een grappige ervaring,” vertelt Brobbey lachend. “We hebben goed gepraat, en het is fijn om zulke momenten te hebben met ervaren spelers zoals Virgil. Hij heeft een enorme invloed op het team, en ik leer veel van hem.”

Van Dijk staat bekend om zijn leiderschap en rustige uitstraling, iets waar Brobbey veel bewondering voor heeft. “Hij houdt het altijd cool, zelfs in moeilijke tijden. Dat is iets wat ik ook wil leren. Het is belangrijk om kalm te blijven, zowel op als naast het veld.”

Kritiek van Van Basten

Hoewel Brobbey zich niets aantrekt van de kritiek, is het moeilijk om de woorden van een voetbalicoon als Marco van Basten volledig naast zich neer te leggen. Van Basten heeft in het verleden regelmatig zijn twijfels uitgesproken over Brobbey’s ontwikkeling als spits. “Hij heeft natuurlijk het recht om zijn mening te geven,” reageert Brobbey rustig. “Ik respecteer dat. Maar ik focus me vooral op mezelf en op wat mijn coach van me vraagt. Iedereen kijkt op een andere manier naar het spel.”

Brobbey beseft dat de verwachtingen hoog zijn, zeker met een naam als die van Van Basten die voortdurend over hem spreekt. “Dat is onderdeel van het leven als profvoetballer. Mensen hebben altijd iets te zeggen, zeker als je jong en talentvol bent. Maar ik laat me daar niet door afleiden. Ik blijf gefocust op mijn eigen pad.”

Ondanks de kritiek blijft Brobbey vastberaden om zijn potentieel waar te maken. “Ik ben nog jong en ik heb nog veel te leren, maar ik voel dat ik op de goede weg ben. Met hard werken en de steun van mijn team komt alles wel goed.”

Met zijn terugkeer bij het Nederlands elftal hoopt Brobbey niet alleen indruk te maken op de technische staf, maar ook zijn critici het zwijgen op te leggen. “Uiteindelijk gaat het erom wat je op het veld laat zien. En ik ben ervan overtuigd dat ik nog veel meer in mijn mars heb.”

Deze houding, gecombineerd met zijn vastberadenheid om zich te bewijzen, toont aan dat Brobbey zich niet laat ontmoedigen door de meningen van buitenaf. “Je moet altijd naar jezelf kijken en vertrouwen hebben in je eigen capaciteiten. Dat is wat ik doe, en ik weet dat de resultaten zullen volgen.”