Liverpool moet zes weken zonder Alisson Becker verder

Liverpool-trainer Arne Slot zal het minstens zes weken moeten stellen zonder zijn vaste doelman, Alisson Becker. Engelse media melden dat de Braziliaanse keeper afgelopen zaterdag tijdens de Premier League-wedstrijd tegen Crystal Palace een hamstringblessure heeft opgelopen. Hierdoor zal hij een reeks belangrijke wedstrijden missen.

Alisson, 32 jaar, moest in de tachtigste minuut van het veld door zijn blessure. Omdat tweede doelman Caoimhin Kelleher vanwege ziekte niet beschikbaar was, maakte Vítezslav Jaros zijn debuut in de Premier League.

Het uitvallen van Alisson komt op een zeer ongelegen moment voor Slot, aangezien Liverpool na de interlandbreak een intensief en uitdagend programma te wachten staat. De club, die het seizoen sterk begonnen is, zal het onder andere opnemen tegen Chelsea in de Premier League en RB Leipzig in de Champions League. Vervolgens staan twee wedstrijden tegen Brighton & Hove Albion op het programma, één daarvan in de League Cup, gevolgd door een cruciale topper tegen Arsenal.

De zware reeks sluit af met een Champions League-duel tegen Bayer Leverkusen en een competitiewedstrijd tegen Aston Villa. Naar verwachting zal Kelleher de geblesseerde Alisson vervangen tijdens zijn afwezigheid.

Liverpool is met een kleine voorsprong als koploper de interlandperiode ingegaan, met één punt meer dan Manchester City en Arsenal. Het is afwachten of ze deze positie kunnen behouden zonder hun eerste doelman in het doel