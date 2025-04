Hamilton verrast bij Ferrari, maar verwacht wordt dat McLaren de dienst uitmaakt in Bahrein

Lewis Hamilton heeft in zijn beginperiode bij Ferrari de verwachtingen overtroffen, aldus coureur Jamie Chadwick uit de Le Mans Series. Ondanks een moeizame start in de reguliere races, wist de zevenvoudig wereldkampioen indruk te maken met een zege in de sprintrace in China. Toch denkt Chadwick dat Hamilton het moeilijk zal krijgen om zich komend weekend in Bahrein in de voorhoede te mengen.

In de eerste drie races van het seizoen 2025 was Hamiltons beste resultaat een zevende plaats tijdens de Grote Prijs van Japan, afgelopen zondag. Daarvoor eindigde hij als tiende in Australië tijdens zijn debuut voor Ferrari en werd hij in China gediskwalificeerd wegens overmatige plankslijtage, ondanks dat hij als zesde over de streep kwam.

Toch zorgde zijn overwinning in de sprintrace van Shanghai voor optimisme binnen het team. Na de race in Japan gaf Hamilton aan dat Ferrari inmiddels een technisch probleem aan de auto had geïdentificeerd dat de prestaties belemmerde. Hij hoopt dat dit inzicht leidt tot verbeteringen in de komende wedstrijden. Ferrari staat momenteel 76 punten achter op McLaren in het constructeurskampioenschap.

Volgens Chadwick is het echter onwaarschijnlijk dat Hamilton dit weekend een grote sprong voorwaarts kan maken. “Hij gaf al aan dat er waarschijnlijk een structureel probleem was dat hem in de voorgaande races parten speelde. Maar met de snelheid die McLaren momenteel laat zien, wordt het lastig om echt het verschil te maken.”

McLaren favoriet in Bahrein

McLaren is ijzersterk aan het seizoen begonnen met overwinningen van Lando Norris in Melbourne en Oscar Piastri in China. Max Verstappen doorbrak die reeks in Japan, waar hij met een ronderecord op Suzuka de poleposition pakte en vervolgens de race domineerde. Teamchef Christian Horner noemde de prestatie van Red Bull “tot in perfectie uitgevoerd”.

Toch verwacht Chadwick dat McLaren komend weekend opnieuw bovenaan zal staan tijdens de Grote Prijs van Bahrein. Het team lijkt uitstekend voorbereid op het woestijncircuit, waar in februari al werd getest tijdens de seizoensvoorbereiding. “Het is een baan die goed bij hen past,” zegt Chadwick. “Tijdens de wintertests zagen we dat McLaren sterk voor de dag kwam. Al waren de omstandigheden toen koeler dan wat we dit weekend mogen verwachten.”