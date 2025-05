Saoedi-Arabië overweegt overname Formule 1-team

Saoedi-Arabië toont steeds meer interesse in de wereld van de Formule 1 en zou binnenkort een eigen team kunnen oprichten of zelfs een bestaand team kunnen overnemen. Dat blijkt uit recente uitspraken van Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, voorzitter van de Saoedische auto- en motorsportfederatie.

Het koninkrijk heeft de afgelopen jaren zijn betrokkenheid bij de Formule 1 flink uitgebreid. Sinds 2021 is het gastheer van een eigen Grand Prix in Djedda en het staatsoliebedrijf Aramco fungeert als een van de wereldwijde partners van de sport. Bovendien is Aramco ook titelsponsor van het Aston Martin-team.

Volgens Al-Faisal staat Saoedi-Arabië open voor een nieuwe stap: het verwerven van een Formule 1-team. Hij benadrukt dat dit in de eerste plaats een zakelijke beslissing zou zijn.

“Er is ruimte voor een nieuw team,” zegt hij. “Er zijn momenteel slechts elf teams van de maximaal twaalf toegestane. Een of twee teams zouden in de toekomst mogelijk te koop kunnen komen. Dat biedt kansen.”

De toenemende wereldwijde populariteit van de Formule 1 en de commerciële groei maken het volgens hem een aantrekkelijke investering. “Als je ziet dat de sport groeit, dan wordt het interessant. Een Formule 1-team kopen kan winstgevend zijn, zeker als het via een van de bedrijven van het Public Investment Fund (PIF) gebeurt.”

Al-Faisal wijst erop dat de Formule 1 nieuwe markten betreedt en dat de samenwerking tussen Aramco en Aston Martin als voorbeeld dient van het potentieel. “Iedereen speculeert dat Saoedi-Arabië binnenkort die stap zal zetten. En als we het gevoel hebben dat het een slimme en haalbare zet is, waarom dan niet? Niemand heeft iets tegen winst maken.”

Toch wijst hij ook op de complexiteit van zo’n onderneming. “Het is geen eenvoudige beslissing. Je moet goed weten welk team je wilt kopen, met wie je gaat samenwerken en wie de dagelijkse leiding op zich neemt. Dat zijn allemaal belangrijke factoren.”

Al-Faisal sluit niet uit dat er binnenkort een aankondiging komt. “We organiseren al een Grand Prix en sponsoren teams. Het zou me dan ook niet verbazen als we binnenkort nieuws horen over een Saoedisch team. Persoonlijk zou ik dat fantastisch vinden.”

Tot slot benadrukt hij dat kwaliteit voorop moet staan. “Als ik in Saoedi-Arabië woon of als een Saoedisch bedrijf zich bij een team aansluit, dan hoop ik dat het professioneel gebeurt en succesvol is. Het is een delicate kwestie, maar zeker de moeite waard om te overwegen.”