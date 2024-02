Kjeld Nuis vol vertrouwen tegenover Jordan Stolz: ‘Misschien ben ik wel onverwoestbaar’

Kjeld Nuis lijkt niet onder de indruk te zijn van de opkomende Amerikaanse schaatser Jordan Stolz. Hoewel Stolz indruk maakte tijdens de WK Afstanden in Calgary, waar hij opnieuw wereldkampioen werd op verschillende afstanden, gelooft Nuis dat hij de tiener op den duur weer kan inhalen.

Nuis, die dit jaar wat tegenslagen kende door ziekte, is optimistisch over zijn eigen prestaties. Hij benadrukt dat zijn openingstijd op de 1000 meter in Calgary sneller was dan ooit tevoren, wat aantoont dat hij nog steeds in staat is om zijn prestaties te verbeteren. Hij blikt terug op zijn prestaties tijdens de Spelen in Peking, waar hij dacht dat hij zijn persoonlijke record nooit meer zou evenaren, maar toch slaagde hij erin om zijn snelste 400 meters ooit te schaatsen. Het behalen van zilver op de 1500 meter beschouwt hij als een hoogtepunt, waar hij enorm trots op is.

Nuis is ervan overtuigd dat hij een hoger niveau kan bereiken dan hij nu laat zien. Hij vergelijkt Stolz met eerdere schaatsgrootheden die hij heeft verslagen, zoals Shani Davis en Joeskov Koelizjnikov. Hij hint zelfs op het idee dat hij misschien wel de eeuwige jeugd heeft, terwijl hij tegelijkertijd benadrukt dat hij de ervaren rot is die al twee keer naast Stolz op het podium heeft gestaan. Hoewel hij dit jaar niet in topvorm was, is hij ervan overtuigd dat zijn vorm terugkomt en dat hij weer kan schitteren op het ijs.