Charles Leclerc leidt op tweede testdag Formule 1, Sergio Pérez vertraagd op de vierde plaats

Op de tweede testdag van de Formule 1 staat Charles Leclerc bovenaan na een enerverende ochtend op het circuit van Bahrein. Sergio Pérez heeft echter wat problemen ondervonden en staat momenteel op de vierde plaats.

De ochtendsessie begon met enige vertraging vanwege werkzaamheden aan de baan. Zowel Lewis Hamilton als Leclerc moesten over een kapotte kerbstone rijden, wat leidde tot enige opschudding in het Ferrari-kamp.

Tijdens de ochtendtraining is er ook een rode vlag geweest vanwege een probleem met een kerbstone in bocht 11, waardoor Leclerc zijn auto moest laten controleren. Ondertussen heeft Hamilton zich opgewerkt naar de zesde plaats in het klassement, terwijl Pérez wat achterblijft met slechts 15 rondjes op zijn naam.

Ook Fernando Alonso heeft zijn eerste tijd neergezet en staat op de vijfde plaats, terwijl Pérez nog steeds problemen lijkt te hebben met zijn remmen. Opmerkelijk is dat de bandencompounds tijdens deze testdagen anders zijn dan tijdens de reguliere races, met de mediumbanden nu als softs worden gebruikt.

Al met al is het een interessante ochtend op het circuit van Bahrein, waar teams hard werken om hun wagens te optimaliseren voor het komende seizoen. We blijven de ontwikkelingen volgen via ons liveblog.