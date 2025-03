Pascal Jansen tekent voor twee jaar bij topclub Ferencváros in Hongarije

De Nederlandse trainer Pascal Jansen heeft een nieuw hoofdstuk in zijn carrière geopend. Hij gaat aan de slag als hoofdtrainer bij het Hongaarse Ferencváros, de absolute recordkampioen van het land met maar liefst 35 landstitels op naam.

Na zijn vertrek bij AZ Alkmaar begin dit jaar, waar hij in januari werd ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten, zat Jansen zonder club. Zijn tijd bij AZ betekende zijn eerste functie als hoofdtrainer. Daarvoor deed hij jarenlang ervaring op als assistent, onder anderen bij Arne Slot.

Ferencváros is al jarenlang de dominante kracht in het Hongaarse voetbal. De club uit Boedapest werd de afgelopen zes seizoenen telkens kampioen. In het afgelopen seizoen liet Ferencváros opnieuw zijn superioriteit zien door met een comfortabele voorsprong van zestien punten boven Paksi FC op de eerste plaats te eindigen. Daarmee bevestigde de club opnieuw zijn status als de grootste van het land.

Hoewel de naam van Jansen eerder dit jaar nog opdook in Nederlandse media als mogelijke kandidaat voor de trainerspositie bij Ajax, liet hij in mei weten dat hij niet benaderd was voor het nieuwe seizoen. In het seizoen daarvoor was hij wel in beeld, maar toen koos Ajax uiteindelijk voor Maurice Steijn.

De 51-jarige Jansen werd de afgelopen maanden ook genoemd bij andere buitenlandse clubs. Zo werd hij gelinkt aan het Russische Spartak Moskou en het Poolse Lech Poznań. Uiteindelijk kwam het met geen van beide clubs tot een concrete samenwerking.

In Hongarije tekende Jansen nu een contract voor twee seizoenen bij Ferencváros. Voor de club betekent zijn aanstelling een nieuwe stap richting verdere internationale ambities, zoals een goede prestatie in de voorrondes van de Europese toernooien.

Jansen brengt een schat aan ervaring mee. Hij begon zijn trainerscarrière als jeugdcoach bij PSV en bekleedde vervolgens verschillende functies, waaronder assistent-trainer bij Sparta Rotterdam en hoofd jeugdopleiding bij zowel Sparta als Vitesse. Ook was hij actief in het buitenland als assistent-trainer bij de clubs Al-Wahda en Al Jazeera in de Verenigde Arabische Emiraten.

Met zijn benoeming hoopt Ferencváros niet alleen de nationale hegemonie voort te zetten, maar ook verder te reiken in Europa. Jansen krijgt daarmee een mooie kans om zich internationaal als hoofdtrainer te bewijzen.