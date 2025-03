Pijnlijk begin voor Cambuur in nieuw stadion: nederlaag tegen Helmond Sport

SC Cambuur heeft zondag zijn splinternieuwe stadion officieel geopend, maar sportief gezien werd het geen feestelijke dag voor de club uit Leeuwarden. In een volgepakt Kooi Stadion, waar 13.150 supporters aanwezig waren, verloor het team van trainer Henk de Jong met 0-1 van Helmond Sport.

De openingswedstrijd van Cambuur in het nieuwe onderkomen kende een hoopvolle sfeer, maar kreeg al in de 25e minuut een bittere wending. De Letse aanvaller Dario Sits wist het net te vinden voor Helmond Sport en bracht zo de bezoekers op voorsprong. Wat begon als een historisch moment voor de club eindigde in teleurstelling voor de thuissupporters.

Cambuur liet gedurende de wedstrijd wel het betere spel zien en creëerde meerdere kansen, maar een doelpunt bleef uit. Zelfs vanaf de strafschopstip lukte het niet om de score gelijk te trekken. Aanvaller Milan Smit kreeg in de tweede helft tweemaal de kans om een penalty te benutten. De eerste poging werd gemist, maar omdat doelman Wouter van der Steen zijn voet niet op de lijn hield, mocht Smit opnieuw aanleggen. Ook de herkansing eindigde echter zonder resultaat, tot frustratie van de fans.

In de blessuretijd moest Helmond Sport verder met tien man nadat doelpuntenmaker Dario Sits zijn tweede gele kaart ontving en dus met rood het veld moest verlaten. Ondanks het numerieke overwicht in de slotminuten wist Cambuur geen gelijkmaker te forceren.

De nederlaag was een domper op wat jarenlang een droomproject was voor de club. Het nieuwe stadion, gelegen in het westen van Leeuwarden, vervangt het verouderde Cambuurstadion dat sinds 1936 dienstdeed en plaats bood aan 10.000 toeschouwers. Al in 2013 werden de plannen gepresenteerd aan de gemeente, die uiteindelijk in 2017 haar goedkeuring gaf. De bouwwerkzaamheden gingen van start in 2022.

Het stadion draagt de naam van Pieter Kooi, een lokale ondernemer die een belangrijke rol speelde in de financiering van het complex. Met een capaciteit van 13.150 is het Kooi Stadion een flinke stap vooruit voor de Friese club, die zich hiermee hoopt te versterken op sportief én commercieel vlak.

Voor Cambuur was het de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg begon de competitie vorige week met een uitoverwinning op MVV Maastricht (0-1), maar kon die lijn dus geen vervolg geven in de eigen thuishaven.

Ook elders in de Keuken Kampioen Divisie werd zondag gevoetbald. FC Emmen boekte een uitzege op FC Volendam. Jalen Hawkins kroonde zich tot matchwinnaar met een doelpunt in de 75e minuut. Opmerkelijk was dat FC Volendam eerder nog een strafschop onbenut liet via Torben Rhein. De thuisploeg eindigde het duel eveneens met tien man na een rode kaart voor Yannick Leliendal.

Hoewel het resultaat voor Cambuur teleurstellend was, blijft het stadionproject een mijlpaal in de clubgeschiedenis. De club hoopt binnenkort haar eerste doelpunt én overwinning in het Kooi Stadion te vieren — iets waar de fans nu reikhalzend naar uitkijken.