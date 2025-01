Waarom voetballers sokken met gaten dragen

Het is een opvallend beeld op de voetbalvelden: spelers die met opzettelijk geknipte gaten in hun sokken rondlopen. Dit fenomeen roept vragen op en voedt speculaties onder voetbalfans. Maar wat is de werkelijke reden achter deze bijzondere gewoonte?

De oorsprong van de trend

Manchester City-verdediger Kyle Walker werd een van de eerste voetballers bij wie de gaten in de sokken werden opgemerkt. Al snel namen meerdere spelers, zowel in binnen- als buitenland, deze gewoonte over. Ook de Nederlandse middenvelder Xavi Simons, die uitkomt voor PSV, is regelmatig te zien met sokken vol gaten. Maar waarom doen spelers dit?

Betere bewegingsvrijheid en comfort

Voetballers met gespierde kuiten ervaren soms een knellend gevoel door de strakke pasvorm van moderne voetbalkousen. Sportkledingfabrikanten maken de sokken stevig en elastisch, zodat ze goed blijven zitten en ondersteuning bieden. Echter, deze strakke pasvorm kan de bloedcirculatie belemmeren en in sommige gevallen zelfs leiden tot kramp tijdens de wedstrijd.

Om dit probleem te verhelpen, knippen sommige spelers gaten in hun sokken. Dit zou ervoor zorgen dat de kuiten meer ademruimte krijgen en minder snel verstijven. Een bijkomend voordeel is dat veel profvoetballers bij elke wedstrijd een nieuw paar sokken krijgen. Hierdoor rekt het materiaal niet uit en blijven de sokken even strak als bij het eerste gebruik.

Is er een wetenschappelijke basis?

Hoewel het idee achter de gaten logisch lijkt, is er geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat deze methode daadwerkelijk helpt. Sportartsen en experts stellen dat er geen duidelijke voordelen zijn voor de bloedsomloop of spierprestaties. Toch wordt het dragen van sokken met gaten niet als schadelijk beschouwd, al wordt het door velen als zonde van het materiaal gezien.

Waarom spelen sportmerken hier niet op in?

Opvallend genoeg hebben grote sportkledingmerken nog niet ingespeeld op deze trend door bijvoorbeeld sokken met ingebouwde ventilatieopeningen te ontwerpen. Mogelijk baseren zij zich op medische adviezen die aangeven dat de voordelen verwaarloosbaar zijn. Voorlopig blijft het knippen van gaten in sokken dan ook een persoonlijke keuze van de spelers, zonder officiële ondersteuning vanuit de sportindustrie.

Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing, lijkt deze trend voorlopig niet te verdwijnen. Zolang voetballers het gevoel hebben dat het hen helpt, zullen zij waarschijnlijk blijven kiezen voor sokken met gaten.