Farioli wordt nieuwe hoofdtrainer van Ajax: akkoord met Nice over afkoopsom

Ajax heeft een akkoord bereikt met OGC Nice over de komst van Francesco Farioli als nieuwe hoofdtrainer. De Franse club stemde in met een afkoopsom van ruim één miljoen euro, waarmee de laatste horde voor zijn aanstelling is genomen. Eerder was Ajax al persoonlijk rond met de jonge Italiaanse coach.

Het is nog niet bekend hoe lang Farioli gaat tekenen in Amsterdam, maar duidelijk is dat hij de opvolger wordt van John van ’t Schip. De huidige oefenmeester kreeg onlangs van technisch directeur Alex Kroes te horen dat zijn tijd als hoofdtrainer erop zit. Wel zal Van ’t Schip aan Ajax verbonden blijven in een andere rol binnen de club.

De keuze voor Farioli kwam pas later in beeld. Volgens Kroes benaderde hij eerst clubicoon Louis van Gaal, maar die sloeg het aanbod af. Vervolgens kwamen ook Erik ten Hag en Graham Potter in beeld, maar beiden wezen een terugkeer dan wel overstap naar de Eredivisieclub af. Pas daarna verschoof de aandacht definitief naar Farioli.

Met zijn aanstelling krijgt Ajax voor het eerst sinds 1997 weer een buitenlandse trainer. De laatste was de Deen Morten Olsen. Farioli is daarmee de twintigste buitenlandse hoofdtrainer in de 124-jarige geschiedenis van de club.

Een snelle opmars in de trainerswereld

Francesco Farioli, pas 35 jaar oud, is nog maar drie jaar actief als hoofdcoach. Zijn carrière begon hij als keeperstrainer, een rol die hij elf jaar vervulde. Daarna werkte hij kort als assistent-trainer, totdat hij in maart 2021 bij het Turkse Karagümrük op eigen benen kwam te staan. Vervolgens nam hij het roer over bij Alanyaspor.

Sinds afgelopen zomer was Farioli actief bij het Franse OGC Nice. Onder zijn leiding presteerde de ploeg degelijk en eindigde het seizoen als vijfde in de Ligue 1. Daarmee wist Nice zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. In zijn selectie zat onder anderen oud-PSV’er Pablo Rosario.

Nieuwe uitdaging in Amsterdam

Ajax eindigde dit seizoen eveneens als vijfde in de Eredivisie, maar dat resultaat is voor de club uit Amsterdam verre van voldoende. De ploeg moet zich via de tweede voorronde proberen te plaatsen voor de Europa League. Farioli wacht dan ook een enorme uitdaging om Ajax terug naar de top van Nederland én Europa te brengen.

Technisch directeur Kroes gaf afgelopen weekend aan dat de club eerst spelers moet verkopen voordat er ruimte is om nieuwe versterkingen aan te trekken. Voor Farioli wordt het dus een flinke klus om met beperkte middelen direct resultaat te boeken. Toch ziet Ajax in hem de juiste man om de wederopbouw in te zetten.