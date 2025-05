Djokovic op een kruispunt: kan de laatste van de Grote Drie de grens van 36 doorbreken?

Op een heldere septemberavond in New York in 1981 verdween Björn Borg na een verpletterende nederlaag tegen John McEnroe in de finale van de US Open – voor het tweede jaar op rij – uit het tenniswereldje. Hij was pas 25. Ondanks dat hij toen al 11 grandslamtitels had verzameld, bleef de vraag hoeveel hij er nog had kunnen winnen als hij niet zo vroeg met pensioen was gegaan. Zijn overwinnaar van die dag had een langere carrière en speelde door tot zijn 33ste. Toch, net als Borg, won McEnroe zijn laatste grandslamtitel op 25-jarige leeftijd.

In die vroege jaren van het Open tijdperk in tennis – ruwweg van 1968 tot 1985 – bereikten de meeste topspelers hun hoogtepunt halverwege de twintig en was het winnen van een grandslamtoernooi rond je dertigste eerder uitzondering dan regel. Veel topprofessionals begonnen bijvoorbeeld pas halverwege de jaren ’80 structureel deel te nemen aan de Australian Open.

Neem bijvoorbeeld Jimmy Connors, de derde pijler van het vroegere “grote drie”-tijdperk. Toen hij in 1982 zowel Wimbledon als de US Open won, werd dat gezien als een glorieuze comeback aan het eind van zijn loopbaan. Connors speelde tot zijn veertigste, maar zijn laatste grandslamtitel behaalde hij op 31-jarige leeftijd bij de US Open in 1983.

Voor het merendeel van de grote mannelijke kampioenen van de afgelopen 60 jaar kwam hun laatste grandslamtitel rond hun dertigste: Rod Laver (31), John Newcombe (31), Arthur Ashe (32), Ivan Lendl (29), Mats Wilander (24), Stefan Edberg (26), Boris Becker (28), Jim Courier (22), Pete Sampras (31) en Andre Agassi (32).

Bij de vrouwen zien we een vergelijkbaar patroon. De grootste kampioenen uit het Open tijdperk wonnen hun laatste grandslamtitel meestal ook rond de leeftijd van 30: Margaret Court (31), Billie Jean King (31), Chris Evert (32), Martina Navratilova (33), Steffi Graf (29), Monica Seles (32) en Venus Williams (28).

En dan is er Serena Williams. Net als haar mannelijke tijdgenoten uit de “Grote Drie”, verlegde Serena de grenzen van succes op latere leeftijd. Van haar 23 grandslamtitels behaalde ze er 10 nadat ze de dertig was gepasseerd. Haar laatste titel won ze op 35-jarige leeftijd bij de Australian Open in 2017. Bovendien haalde ze nog vier extra finales na haar 35e verjaardag, de laatste tijdens de US Open in 2019, enkele dagen voor haar 38e.

Toch is er één duidelijke uitzondering op deze regel: Ken Rosewall. De Australiër, actief zowel vóór als tijdens het Open tijdperk, won zijn laatste grandslamtitel bij de Australian Open in 1972, op 37-jarige leeftijd. Tot op heden is hij de oudste winnaar van een grandslamtitel in het enkelspel tijdens het Open tijdperk.

In dat licht bezien staat Novak Djokovic nu op een symbolisch kruispunt. Als laatste actieve lid van de iconische “Grote Drie” – naast Roger Federer en Rafael Nadal – is hij nu 36. De vraag rijst: kan hij wat niemand anders lukte en de grens van 36 doorbreken? Of zal ook hij buigen voor de onvermijdelijke wetten van leeftijd en fysieke grenzen?