Femke Bol bij laatste drie kanshebbers voor titel Europees atlete van het jaar

De Nederlandse topatlete Femke Bol behoorde tot de drie overgebleven kanshebbers voor de titel Europees atlete van het jaar. De 24-jarige atlete nam het op tegen de Oekraïense hoogspringster Yaroslava Mahuchikh en de Britse middellangeafstandsloper Keely Hodgkinson. De prestigieuze prijs werd uitgereikt in Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië.

Historische derde titel op het spel

Bol werd de afgelopen jaren al uitgeroepen tot beste atlete van Europa en maakte kans om als eerste vrouw deze titel voor de derde keer te winnen. In een eerdere editie ging de eer naar Sifan Hassan, maar sindsdien groeide Bol uit tot een dominante kracht in de atletiekwereld.

Een seizoen vol records en medailles

Het betreffende seizoen was uitzonderlijk succesvol voor Bol. Op de WK indoor in Glasgow veroverde ze twee gouden medailles en liep ze een wereldrecord op de 400 meter indoor (49,17 seconden). Tijdens de Europese kampioenschappen outdoor in Rome won ze eveneens tweemaal goud.

Bij de Olympische Spelen in Parijs bewees Bol haar veelzijdigheid met drie medailles: goud op de 4×400 meter gemengd, zilver op de 4×400 meter voor vrouwen en brons op de 400 meter horden. Ze sloot haar seizoen af met de winst in de prestigieuze Diamond League.

Sifan Hassan viel buiten de selectie

Sifan Hassan, die eerder nog tot de tien genomineerden behoorde, haalde de laatste selectie niet. De 31-jarige atlete leverde in Parijs echter een historische prestatie door zowel de 5.000 en 10.000 meter als de marathon te lopen. Ondanks de fysieke uitdaging slaagde ze erin om brons te winnen op de 5.000 en 10.000 meter en veroverde ze goud op de marathon.

Sterke concurrentie bij de mannen

Bij de mannelijke atleten bleven drie namen in de race voor de Europese titel: de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis, de Noorse middenafstandsloper Jakob Ingebrigtsen en de Griekse verspringer Miltiadis Tentoglou.

Nederlands talent in de schijnwerpers

Naast de strijd om de hoofdprijs was er ook Nederlands succes bij de jonge talenten. De negentienjarige Niels Laros, afkomstig uit Oosterhout, stond op de shortlist in deze categorie. Hij eindigde als zesde in de olympische finale van de 1.500 meter en zette daarbij een Europees juniorenrecord neer met een tijd van 3.29,54. Bovendien verbeterde hij het wereldrecord op de 1.000 meter voor junioren met een tijd van 2.14,37.

De Europese atletiekwereld keek in spanning toe wie met de prestigieuze titel naar huis ging. Bol had met haar indrukwekkende prestaties een sterke kans om geschiedenis te schrijven.