F1 moet bereid zijn nieuwe regel voor GP van Monaco te schrappen als deze niet werkt – Leclerc

Charles Leclerc heeft zijn twijfels geuit over de plannen van de FIA om extra speciale regels in te voeren voor zijn thuisrace, de Grand Prix van Monaco.

De Formule 1-commissie heeft ingestemd met een nieuwe regel die het aantal verplichte pitstops tijdens de beroemde stratencircuitrace verhoogt. De exacte formulering van de regel wordt momenteel besproken door de Sporting Advisory Committee.

Door de smalle layout van het circuit en de bredere auto’s die sinds 2017 in de Formule 1 worden gebruikt, staat de race in Monaco bekend als een optocht. Dit was vooral vorig jaar het geval, toen een rode vlag in de eerste ronde ervoor zorgde dat alle coureurs hun verplichte bandenwissel konden uitvoeren zonder daadwerkelijk een pitstop te maken. Na die race benadrukte F1-CEO Stefano Domenicali dat “we dat niet opnieuw mogen laten gebeuren”.

De race in Monaco kent al enkele uitzonderingsregels. Zo is de totale afstand van de race 260 kilometer, wat 45 kilometer minder is dan de andere races in het wereldkampioenschap.

Twee dagen geleden maakte de FIA bekend dat het een nieuwe speciale regel wil invoeren, die coureurs verplicht om vaker van banden te wisselen en zo meerdere pitstops te maken. Leclerc erkende dat een bredere strategische keuze de race interessanter kan maken, maar hij waarschuwde dat de regel moet worden heroverwogen als deze niet het gewenste effect heeft.

“Omdat strategie dan een belangrijkere rol gaat spelen, denk ik dat het een goede zet is. Monaco is op zaterdag ongelooflijk spannend – voor ons als coureurs is het de beste kwalificatie van het jaar. Maar op zondag gebeurt er niet altijd veel.

“Dit kan een manier zijn om de race wat spannender te maken. Maar we moeten open blijven staan voor verandering. Als we deze richting inslaan, moeten we ook bekijken of het echt verschil maakt. En als het niet werkt, moeten we bereid zijn om terug te keren naar de oude situatie.”

Een andere regel die ooit werd ingevoerd om de show te verbeteren – de bonuspunt voor de snelste raceronde – is voor dit seizoen al geschrapt.