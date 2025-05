Femke Bol keert terug op de baan in Lausanne na succesvolle Spelen

Volgende week donderdag maakt Femke Bol haar rentree op de atletiekbaan tijdens de Diamond League-wedstrijd in het Zwitserse Lausanne. Het wordt haar eerste optreden sinds de Olympische Spelen van Parijs, waar de 24-jarige atlete uit Amersfoort zowel glorie als teleurstelling kende.

Op de 400 meter horden moest Bol genoegen nemen met de bronzen medaille. In een zinderende finale werd ze voorbijgestreefd door haar Amerikaanse rivale Sydney McLaughlin-Levrone, die met een wereldrecord van 50,37 seconden het goud veroverde.

Toch keerde Bol niet met lege handen terug uit Parijs. In de gemengde 4×400 meter estafette leidde ze het Nederlandse team met een adembenemende eindsprint naar olympisch goud. Ook in de vrouwenestafette bewees ze haar waarde: samen met haar teamgenoten pakte ze zilver, wederom dankzij een sterke slotfase van Bol.

De wedstrijd in Lausanne belooft spannend te worden, zeker gezien Bol haar indrukwekkende staat van dienst in de Diamond League. Ze is namelijk al 21 opeenvolgende races ongeslagen op de 400 meter horden. Haar laatste overwinning behaalde ze in Londen, vlak voor de Spelen, waar ze zonder de aanwezigheid van McLaughlin-Levrone haar tweede snelste tijd ooit liep: 51,30 seconden.

Naast Bol zullen ook andere Nederlandse atleten in Lausanne te zien zijn. Nadine Visser, die knap als vierde eindigde op de 100 meter horden in Parijs, neemt het opnieuw op tegen de internationale top. Stefan Nillessen staat aan de start van de 1.500 meter, een afstand waarop hij tijdens de Spelen als negende over de finish kwam.

Ook Jessica Schilder, Europees kampioene in het kogelstoten, komt in actie. Zij werd zesde op de Olympische Spelen en hoopt in Lausanne opnieuw haar klasse te tonen.