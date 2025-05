Nelly Korda opent sterk in strijd om titelprolongatie op Mizuho Americas Open

Golfster Nelly Korda, de nummer één van de wereld, heeft tijdens de eerste ronde van de Mizuho Americas Open opnieuw laten zien waarom ze tot de absolute top behoort. De Amerikaanse titelverdedigster zette een solide start neer en eindigde op een gedeelde 14e plaats, waarmee ze zich stevig nestelde tussen andere favorieten.

Korda, die al 15 zeges op de LPGA Tour en drie overwinningen op de Ladies European Tour op haar naam heeft staan, begon haar openingsronde met de nodige uitdagingen. Na een vroege bogey wist ze echter snel het tij te keren met twee opeenvolgende birdies. Deze herstelactie zette de toon voor de rest van haar ronde. Dankzij nauwkeurig spel en sterke focus wist ze uiteindelijk een score van 68 (vier slagen onder par) neer te zetten. Daarmee bleef ze slechts vier slagen verwijderd van de huidige leider.

De tegenstand in deze editie van het toernooi is stevig, met namen als Lydia Ko en Hannah Green eveneens in de strijd. Toch liet Korda zich niet uit het veld slaan. Haar tactische aanpak en mentale weerbaarheid bleken opnieuw sleutelkwaliteiten.

Hoewel ze dit seizoen al zeven keer in actie kwam op de LPGA Tour, ontbreekt een overwinning tot dusver nog op haar palmares van 2025. Eerdere toernooien, zoals het Hilton Grand Vacations Tournament of Champions en de Founders Cup, brachten haar dicht bij de zege, maar telkens greep ze net naast de hoofdprijs. Toch blijft Korda vastberaden: haar honger naar succes is onverminderd groot.

De 26-jarige topgolfster blijft daarmee een belangrijke kanshebber om haar titel in de Mizuho Americas Open te prolongeren. Met haar indrukwekkende staat van dienst, technische precisie en ijzeren wilskracht is Korda ook dit jaar een speelster om ernstig rekening mee te houden.

Terwijl het toernooi zich verder ontvouwt, kijkt de golfwereld gespannen toe. Zal Nelly Korda haar titel weten te behouden en opnieuw geschiedenis schrijven? Eén ding is zeker: haar strijdlust en talent beloven een zinderende ontknoping.