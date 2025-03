Femke Bol verovert voor de vierde keer eindzege op 400 meter horden in Diamond League

Femke Bol heeft zaterdag haar succesvolle seizoen in de Diamond League op indrukwekkende wijze afgesloten. De 24-jarige Nederlandse atlete kroonde zich in Brussel opnieuw tot winnares van het eindklassement op de 400 meter horden. Het is al de vierde keer op rij dat ze deze prestatie levert in het prestigieuze atletiekcircuit.

In het Koning Boudewijnstadion liet Bol wederom zien waarom zij tot de absolute wereldtop behoort. Met een tijd van 52,45 seconden was ze met grote voorsprong de snelste. Al bij het ingaan van de laatste bocht nam ze de leiding en die gaf ze daarna niet meer uit handen. De Amerikaanse Anna Cockrell finishte als tweede in 53,71 seconden, gevolgd door de Jamaicaanse Shiann Salmon die met 53,99 de derde plaats pakte.

Opvallend was de afwezigheid van olympisch kampioene Sydney McLaughlin, die niet deelnam aan deze editie van de Diamond League. Bol greep de gelegenheid aan om haar dominantie op de 400 meter horden nogmaals te onderstrepen. Alleen door ziekte moest ze eerder deze maand de wedstrijd in Zürich aan zich voorbij laten gaan. Desondanks won Bol de laatste 24 Diamond League-wedstrijden waaraan ze deelnam, een indrukwekkende reeks.

De Nederlandse topatlete, afkomstig uit Amersfoort, toonde zich in Brussel weer volledig hersteld en in topvorm. Eerder veroverde ze dit jaar ook al de wereldtitel op de 400 meter indoor en de Europese titel op de 400 meter horden. De race in Brussel betekende de afsluiting van haar seizoen, waarin ze haar status als een van de grootste Nederlandse atleten van dit moment opnieuw bevestigde.

Tijdens de Olympische Spelen in Parijs hoopte Bol haar Amerikaanse rivaal McLaughlin te verslaan op de 400 meter horden. Dat lukte niet; McLaughlin bleek ongenaakbaar en Bol moest genoegen nemen met het brons. Toch keerde ze niet met lege handen terug uit Parijs: ze won olympisch goud op de 4×400 meter estafette voor vrouwen en zilver op de gemengde 4×400 meter estafette.

Sterke prestatie van Nadine Visser op 100 meter horden

Ook Nadine Visser liet van zich horen in Brussel. De 29-jarige atlete uit Noord-Holland liep een sterke race op de 100 meter horden en eindigde als tweede met een tijd van 12,54 seconden. Alleen Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico was sneller en pakte de overwinning met 12,38.

De strijd om de tweede plek was spannend. In eerste instantie was het onduidelijk of Visser of de Jamaicaanse Ackera Nugent als tweede over de finish kwam. Na een fotofinish werd duidelijk dat Visser nét eerder was en zo de zilveren plek veiligstelde.

Tasa Jiya grijpt net naast podium op 200 meter

Nederland had nog een troef op de 200 meter: Tasa Jiya. De sprintster wist zich in het sterke deelnemersveld goed staande te houden en eindigde als vierde met een tijd van 22,95 seconden. De Amerikaanse Brittany Brown ging er met de overwinning vandoor in 22,20, gevolgd door Daryll Neita uit Groot-Brittannië (22,45) en de Amerikaanse Anavia Battle (22,62), die het podium compleet maakte.

Met de prestaties van Bol, Visser en Jiya onderstreepte Nederland zijn sterke positie in de internationale atletiek. Het Diamond League-seizoen is afgesloten, maar de Nederlandse atleten hebben duidelijk hun visitekaartje afgegeven op het hoogste niveau.