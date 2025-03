Gmail introduceert slimme Gemini AI-tool voor efficiëntere zakelijke e-mails

Het schrijven van zakelijke e-mails kan binnenkort een stuk eenvoudiger worden dankzij een nieuwe kunstmatige intelligentietool van Google. Gmail krijgt namelijk een update met de integratie van Gemini AI, die gebruikers helpt om sneller en effectiever te reageren op e-mails.

De nieuwe functie, genaamd “contextuele slimme antwoorden”, is speciaal ontworpen voor gebruik binnen bedrijven. Met behulp van Gemini analyseert Gmail de inhoud van een ontvangen e-mail en stelt vervolgens gedetailleerde en relevante antwoordopties voor. Zo kunnen gebruikers beter inspelen op de bedoeling van het bericht en sneller reageren met de juiste toon en inhoud.

Deze tool is gericht op zakelijke gebruikers en wordt toegevoegd aan verschillende abonnementsvormen van Google Workspace. Gebruikers van Business Starter, Standard en Plus, evenals Enterprise Starter, Standard en Plus, krijgen toegang tot de functie zonder extra kosten of aanvullende Gemini-abonnementen.

Volgens Google bespaart de functie niet alleen tijd, maar maakt het ook het beantwoorden van e-mails efficiënter. In een toelichting stelt het bedrijf dat de functie ideaal is voor mensen die het druk hebben of moeite hebben met het formuleren van de juiste woorden.

Bij het openen van een e-mailreactie krijgen gebruikers onderaan hun scherm een reeks suggesties te zien die automatisch door Gemini zijn gegenereerd. Door met de muis over een suggestie te bewegen, verschijnt er een korte preview waarin de volledige context van de e-mailwisseling is meegenomen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen het antwoord direct te versturen of het eerst aan te passen voordat ze op verzenden klikken.

De introductie van deze contextuele antwoorden volgt op de lancering van de oorspronkelijke slimme antwoorden in Gmail in september 2024. Toen werd al een begin gemaakt met voorgedefinieerde reacties, maar de nieuwe versie biedt meer diepgang en relevantie door de inzet van AI.

Naast deze functie heeft Gmail onlangs ook een vernieuwde zoekfunctie uitgerold. In plaats van resultaten uitsluitend chronologisch weer te geven, houdt de nieuwe zoektechnologie nu rekening met relevantie. Factoren zoals hoe recent een e-mail is, hoe vaak deze is aangeklikt en hoe vaak een afzender contact heeft opgenomen, spelen hierbij een rol. Hierdoor moeten gebruikers sneller de e-mails kunnen vinden die ze echt nodig hebben.

Met deze reeks innovaties laat Google zien dat het de werkervaring van zakelijke gebruikers steeds verder wil optimaliseren. Dankzij de integratie van AI-tools zoals Gemini worden taken als e-mailbeheer niet alleen slimmer, maar ook aanzienlijk efficiënter.