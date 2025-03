McLaughlin verrast zichzelf met wereldrecord op 400 meter horden

Sydney McLaughlin heeft zondag tijdens de Amerikaanse selectiewedstrijden in Eugene een indrukwekkend nieuw wereldrecord gelopen op de 400 meter horden. Met een tijd van 50,65 seconden overtrof ze niet alleen haar eigen vorige record, maar zette ze ook de concurrentie, waaronder de Nederlandse Femke Bol, opnieuw op scherp richting de Olympische Spelen in Parijs.

De 24-jarige atlete kon haar prestatie nauwelijks bevatten. “Ik ben in shock. Verbaasd en volledig overdonderd,” vertelde McLaughlin aan Amerikaanse media na de race. “Ik had vooraf geen streeftijd in gedachten. Mijn doel was om technisch goed te lopen. Toen ik mijn eindtijd zag, kon ik het bijna niet geloven. Dit had ik echt niet verwacht.”

McLaughlin was al wereldrecordhoudster sinds 2022, toen ze in dezelfde stad – Eugene – een tijd van 50,68 liep en daarmee wereldkampioen werd. In die race pakte Femke Bol het zilver. Sindsdien verdween McLaughlin grotendeels van het toneel, wat twijfels opriep over haar vorm en deelname aan de Olympische Spelen van 2024. Maar met haar optreden van zondag zijn die twijfels volledig weggenomen.

De snelle tijd van McLaughlin zet de verhoudingen op scherp in aanloop naar Parijs. Femke Bol, eveneens 24 jaar oud, noteerde dit jaar haar beste tijd van 52,49 seconden tijdens het EK in Rome. Haar persoonlijk record, gelopen in 2023, bedraagt 51,45. Daarmee staat ze op plaats vier van de snelste tijden ooit gelopen op de 400 meter horden.

Top 6 snelste tijden op de 400 meter horden:

Sydney McLaughlin – 50,65 (2024)

Sydney McLaughlin – 50,68 (2022)

Sydney McLaughlin – 51,41 (2022)

Femke Bol – 51,45 (2023)

Sydney McLaughlin – 51,46 (2021)

Dalilah Muhammad – 51,58 (2021)

Focus op Parijs

Na haar wereldrecord maakt McLaughlin zich klaar voor de Olympische Spelen, die op 26 juli van start gaan in de Franse hoofdstad. Hoewel ze zich met haar prestatie in Eugene als topfavoriete presenteert, blijft ze zelf nuchter. “Er zijn geen garanties voor Parijs. Ik weet alleen zeker dat ik daar alles ga geven voor mijn land.”

Toch dromen zowel haar fans als sportanalisten van een nóg snellere race. Sommige Amerikaanse media speculeren zelfs dat McLaughlin in Parijs als eerste vrouw ooit onder de magische grens van 50 seconden kan duiken. Toen haar na haar recordrace gevraagd werd of dat mogelijk is, antwoordde ze hoopvol maar voorzichtig.

“Het zou geweldig zijn om ooit onder de 50 seconden te lopen,” zei McLaughlin. “Of dat dit jaar al lukt of pas later, weet ik niet. Maar het is zeker een motivatie om mezelf te blijven verbeteren. We zullen zien wat er nog mogelijk is.”

Met haar record onderstreept McLaughlin opnieuw haar dominantie in deze discipline. Voor Femke Bol betekent dit dat zij zich in Parijs op zal moeten maken voor een loodzware strijd. Maar met haar constante ontwikkeling en sterke seizoen tot nu toe, blijft ook zij een kanshebber voor het podium.

De 400 meter horden bij de vrouwen belooft één van de hoogtepunten te worden van de Olympische atletiekwedstrijden in Parijs – met een nieuwe wereldrecordhoudster in topvorm en een hongerige Nederlandse rivalin op jacht naar goud.