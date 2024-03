Grigor Dimitrov verrast Carlos Alcaraz in straight sets en bereikt de halve finales van Miami Open

De hoop van Carlos Alcaraz op een Sunshine Double viel op spectaculaire wijze in duigen nadat de topseed donderdag met 6-2, 6-4 verloor van Grigor Dimitrov, die het in de halve finales van de Miami Open zal opnemen tegen Alexander Zverev.

Dimitrov, de nummer 11 van de plaatsingslijst, won 77% van zijn eerste servicepunten vergeleken met slechts 56% voor Alcaraz. Hij won ook vier van de vijf breakpunten waarmee hij werd geconfronteerd en brak de Spanjaard vier keer gedurende de 92 minuten durende ontmoeting.

Het was een verpletterende nederlaag voor Alcaraz, die vol vertrouwen naar Miami kwam na het winnen van de Indian Wells-titel 11 dagen geleden, maar drie overwinningen tekort kwam om de eerste mannelijke speler te worden die de Sunshine Double won sinds Roger Federer in 2017.

“Om van hem te winnen, moet je op je best spelen. Zo is het gewoon,” zei Dimitrov na zijn tweede overwinning op de nummer 2 van de wereld Alcaraz in evenveel ontmoetingen. “Ik kwam gefocust de wedstrijd in en ik denk dat het uiterst duidelijk was wat ik moest doen. Soms is eenvoud zijn geniaal. Het is erg moeilijk om te doen, vooral als je tegen een tegenstander als hij speelt, maar ik kon het spel dicteren, het spel iets beter lezen dan de laatste keer.”

De volgende tegenstander voor Dimitrov zal de Duitse vierde seed Zverev zijn, die onder lastige omstandigheden Hongarije’s Fabian Marozsan versloeg met 6-3, 7-5 in de eerste wedstrijd van de dag op het stadionveld. Zverev viel de service van Marozsan aan en benutte drie van zijn zeven breakpuntkansen, veegde de twee breakpunten die hij tegen kreeg van tafel en won 80% van zijn eerste servicepunten op weg naar de laatste vier in Miami, waar hij nog geen set heeft verloren.

In winderige omstandigheden had Zverev zijn handen vol aan Marozsan, die zijn debuut maakt in Miami en onderweg naar de kwartfinales verrassingen had over top-10 spelers Holger Rune en Alex de Minaur. “Als hij zo blijft spelen, zal hij heel snel opklimmen in de ranglijst en zal hij zelf een van die [top-10] jongens zijn,” zei Zverev.

Zverev’s overwinning, bezegeld met een break toen hij een briljante backhand langs de lijn losliet, markeerde zijn terugkeer naar de halve finales van de Miami Open voor het eerst sinds zijn tweede plaats in 2018.