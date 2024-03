Emma Raducanu ‘niet al te bezorgd’ over resultaten in 2024 terwijl ze haar vorm probeert te herontdekken

De Britse tennisster Emma Raducanu zegt dat ze zich dit seizoen niet al te veel op de resultaten richt, maar in plaats daarvan kiest om haar vaardigheden te ontwikkelen terwijl ze streeft naar het herontdekken van haar grand slam-winnende vorm.

De 21-jarige miste een groot deel van 2023 na operaties aan beide polsen en een enkel, maar keerde dit jaar terug op de baan waar ze slechts drie wedstrijden heeft gewonnen in vier toernooien.

Ze staat nu op het punt om deze week in Indian Wells, Californië, te concurreren, maar vertelde aan BBC Sport dat haar focus meer op persoonlijke ontwikkeling ligt.

“Ik wil werken aan het worden van een betere tennisser,” zei Raducanu. “Ik denk, voor mij, dat ik niet al te bezorgd ben over de toernooien van dit jaar.

“Veel mensen zouden zeggen dat ik wedstrijden nodig heb, maar ik denk dat ik aan mijn spel en ontwikkeling wil werken.”

Raducanu staat nu op de 250e plaats in de wereld, nadat ze is gedaald van een carrièrehoogte van nummer 10 in juli 2022. Ze is er ook niet in geslaagd om verder te komen dan de tweede ronde van een grand slam-toernooi sinds ze op sensationele wijze de US Open in 2021 won.

In werkelijkheid heeft de jonge speelster gestreden met vorm en blessures sinds haar wonderbaarlijke triomf in Flushing Meadows, en leek ze te worstelen met de vereisten van de seniorentour.

Ze geeft toe dat de last van de verwachtingen zwaar op haar schouders heeft gewogen, maar is nu op een plek waar ze zich meer op zichzelf kan concentreren.

“Het nemen van de tijd om dat te doen is heel noodzakelijk en niet gewoon de menigte volgen, of veel wedstrijden spelen, of naar een lager niveau [naar Challenger-niveau] zakken om dat te doen. Ik wil werken aan het ontwikkelen van vaardigheden,” voegde ze eraan toe.

Raducanu zal het opnemen tegen Rebeka Masarova in de eerste ronde op Indian Wells op donderdag terwijl ze ernaar streeft om terug te keren naar haar beste vorm.

“Het is gewoon een beetje een reis voor mij, zou ik zeggen, je weet echt niet wat je kunt verwachten na acht maanden afwezig te zijn geweest,” zei ze.