Charlie Woods op 15-jarige leeftijd op weg naar US Open kwalificatie

Op de voetsporen van zijn vader, wiens naam prominent aanwezig is in de geschiedenis van de US Open, zal Charlie Woods, de 15-jarige zoon van Tiger Woods, donderdag zijn eigen hoofdstuk proberen te schrijven. Charlie zal deelnemen aan een lokale kwalificatieronde van 18 holes in Port St. Lucie, Florida, als een van de 84 spelers die strijden om een plek in de 124e editie van dit belangrijke toernooi.

De top vijf van de kwalificatie bij The Legacy Golf and Tennis Club zal doorstromen naar de tweede en laatste kwalificatiefase, die bekend staat als ‘Golfs Langste Dag’. Deze fase wordt gehouden tijdens 36-hole evenementen op tien locaties in de VS en drie internationale locaties in mei en juni.

Degenen die deze fase doorkomen, zullen zich plaatsen voor de Pinehurst Resort en Country Club in North Carolina op 13 juni, waar ze zich zullen voegen bij de regerende kampioen Wyndham Clark en de andere 50 topgerangschikte spelers ter wereld die al vrijgesteld zijn voor de derde grote mannencompetitie van het seizoen.

Charlie heeft al ervaring opgedaan naast zijn vader, die 82 PGA Tour overwinningen op zijn naam heeft staan, tijdens vier PNC Championships – een onofficieel team evenement op de PGA Tour Champions. Hij kreeg zijn eerste smaak van Tour-kwalificatie in februari, toen hij deelnam aan een pre-kwalificatie voor de Cognizant Classic.

Ondanks de grote menigte die hem volgde rond de Lost Lake Golf Club in Hobe Sound, Florida, scoorde de tiener een 16 boven par 86, wat niet voldoende was om door te gaan naar de volgende fase.

Dit jaar zijn er 10.052 inschrijvingen voor de kwalificatie van de US Open, met deelnemers uit alle 50 staten en 70 buitenlandse landen, die een handicap van niet meer dan 0,4 moeten hebben of professioneel moeten zijn om in aanmerking te komen.

De jongste golfer die probeert door te dringen tot Pinehurst is de 12-jarige Beck Patrick uit Houston, Texas, terwijl de oudste deelnemer Keith Crimp uit Washington is, die 74 jaar oud is, volgens de USGA.

Woods’ vader trok zich terug uit het toernooi van vorig jaar bij de Los Angeles Country Club omdat hij herstellende was van een enkeloperatie, waardoor hij de kans miste om te strijden voor zijn vierde US Open titel.

De 15-voudig major winnaar won zijn eerste US Open op dominante wijze in 2000, waarbij hij 15 slagen voor lag op zijn dichtstbijzijnde achtervolger bij Pebble Beach. Tot op de dag van vandaag blijft dit de grootste overwinningsmarge ooit in een van de vier grote mannenkampioenschappen.

Hij voegde nog twee titels toe in 2002 en 2008, maar nooit bij Pinehurst, waar hij als derde eindigde in 1999 en tweede in 2005, voordat hij zich terugtrok uit het toernooi van 2014 vanwege een rugblessure.